One Piece: Ganze 6 Jahre haben diese zwei Strohhutpiraten nicht miteinander geredet - jetzt wird das Schweigen endlich gebrochen

Zwischen zwei Mitgliedern der Strohhutbande herrschte mehr als sechs Jahre Funkstille.

Die Geschichte in One Piece hat spätestens mit dem Zeitsprung in Mangakapitel 598 weltumspannende Ausmaße angenommen. Während Schöpfer Eiichiro Oda den Blick mehr auf das große Ganze legt, werden Interaktionen zwischen unseren Helden immer seltener.

Entsprechend ist es eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass wir manche Charaktere eine Weile nicht zu Gesicht bekommen. Im Falle der Strohhutpiraten sollte das jedoch selten der Fall sein, sollte man meinen.

Bei einem Mitglied der Strohhutpiraten sieht es jedoch ganz anders aus, denn bis Monkey D. Ruffy wieder das Gespräch mit ihm aufnahm, vergingen für uns mehr als sechs Jahre.

247 One Piece-Kapitel vergingen zwischen zwei Gesprächen

Die Rede ist von Franky: Über die Den-Den-Mushi genannte Teleschnecke sprachen Ruffy und sein Schiffsbauer sowie die restliche Piratenbande in Kapitel 730 über diverse Pläne.

Während eine Gruppierung rund um ebendiesem Franky sich auf den Weg nach Zou machte, blieben Ruffy, Zorro & Co. in Dressrosa, um Donquixote Doflamingo zu bekämpfen.

Dieses Telefonat blieb auf absehbare Zeit das letzte Gespräch zwischen Ruffy und Franky.

Erst in Kapitel 977 – also satte 247 Kapitel später – bekamen sich die beiden wieder zu Gesicht. Im Zuge des Überfalls auf Onigashima ging es erneut um die Aufteilung der Mannschaftsstärke, um die Insel von der Schreckensherrschaft Kaidos zu befreien.

Zwischen dem Erscheinungsdatum der beiden One Piece-Kapitel sind insgesamt 2.317 Tage vergangen – oder sechs Jahre, vier Monate und vier Tage.

1:25 One Piece-Remake des Anime mit erstem Trailer angekündigt

Denn Kapitel 730 erschien offiziell am 9. Dezember 2013, während das Wiedersehen auf Onigashima am 13. April 2020 veröffentlicht wurde; selbst für One Piece-Verhältnisse (und insbesondere für die Strohhutbande) eine ganz schön lange Zeit.

Übrigens: In Kapitel 977 ist auch Steuermann Jinbei nach langer Abwesenheit offiziell zu Ruffys Crew gestoßen – dieser Tage gab es also ganz schön viel Wiedersehensfreude bei den Strohhutpiraten.

Findet ihr ob solcher Wartezeiten, dass One Piece sich mittlerweile in die Länge zieht oder kann sich Oda weiter Zeit lassen?