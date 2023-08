One Piece-Fan verpasst Ruffy ein Studio Ghibli-Design für seine Gear 5-Fähigkeit

Ein Fan hat Ruffys Gear 5 auf andere Weise gezeichnet.

Die aktuelle Folge des One Piece-Animes wurde von vielen Fans herbeigesehnt. Erstmals gab es Ruffys neue Fähigkeiten in seiner Gear 5-Form zu sehen. Das verantwortliche Produktionsteam von Toei Animation setzte Comicsounds und Cartoonzeichnungen ein, um Ruffys absurde Fähigkeiten gebührend darzustellen.

Ein Fan hat andere Vorstellungen von Ruffys neuen Fähigkeiten und hat nun eine Zeichnung erstellt, in der Ruffys Gear 5 mehr wie aus einem Anime von Studio Ghibli aussieht.

One Piece präsentiert Ruffys Gear 5: So sähe Ruffy bei Studio Ghibli aus

Die Zeichnung stammt von Twitter-User Ei Kei. Der Künstler teilt sein Werk, das Ruffys Gear 5 in einem anderen Animationsstil zeigt. Seine Konturen sind menschlicher gezeichnet als im Original, die Augen sind beispielsweise ovaler als im Anime.

Das Aussehen erinnert insgesamt an die Figuren von Hayao Miyazaki. Dieser Ruffy könnte beispielsweise eine Rolle in Das wandelnde Schloss spielen, wenn er so wie im Bild aussehen würde:

Trotzdem behält Ruffy das markante Aussehen des Animes bei: Seine Haare färben sich weiß und stehen ihm zu Berge. Auch seine Kleidung wird plötzlich gebleicht und seine Augen bekommen einen rot/pinken Farbton.

Im Hintergrund sind die Blitze zu sehen, die Ruffy bei seinem Erwachen erzeugt hat. Hinzu kommt, dass Ruffy seine markanten Narben behält.

Auch die User in der Kommentarspalte sind begeistert von dem gezeichneten Ruffy. Ein Fan hat sich sogar so sehr in die Zeichnung verliebt, dass er das Bild als Avatar auf Twitter verwendet. Ein anderer User hat sich das Bild geschnappt und als Sperrbildschirm für sein Handy eingestellt.

Was macht Gear 5? Die neue Teufelskraft von Ruffy setzt die Gesetze der Physik außer Kraft. Wie im Video zu hören ist, kann er beispielsweise seine Augen rausploppen lassen, die dann sogar hinter seinen Kopf gelangen.

Außerdem kann Ruffy seine Körpergröße beliebig ändern und alles um sich herum zu Gummi werden lassen. Auf diese Weise kann er beispielsweise Blitze greifen und sie anderen entgegenschleudern.

Wie findet ihr die Zeichnung von Ruffys Gear 5?