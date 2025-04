Eiichiro Oda bestätigt die Romanze zwischen Ruffy und Nami als Liebespärchen, aber nicht auf die Art wie ihr vielleicht denkt

Da hat Eiichiro Oda allen Fans einen großen Schrecken eingejagt. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der One Piece-Anime ist nach der sechsmonatigen Pause endlich zurück. Während die eigentliche Anime-Serie zu One Piece mit der Fortsetzung des Egghead-Arc wieder durchstartet, hat das Animationsstudio Toei Animation aber noch eine Überraschung für Fans auf Lager: “One Piece in Love”.

One Piece in Love ist ein offizielles Spin-Off zur Hauptserie und wurde sogar von Eiichiro Oda höchstpersönlich abgesegnet. Im Ableger verliebt sich “Nami” in “Ruffy”, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ihr jetzt denkt – die beiden “Strohhüte” sind hier nämlich normale Oberschüler*innen.

Im Spin-Off geht es nicht um Ruffy und Nami, wie wir sie kennen

In One Piece in Love dreht sich alles – wie der Titel es schon erahnen lässt – um die Liebe zu One Piece und eine romantische Beziehung unter den drei Hauptcharakteren der Serie: Ruffy, Nami und Lysopp.

Ruffy, Nami und Lysop sind ganz andere Figuren und keine Piraten. (Bild: © Daiki Ihara, Shueisha / Toei Animation)

Bei den drei Figuren handelt es sich jedoch nicht um die echten Strohhüte aus One Piece, sondern um Oberschüler*innen, deren Namen an die Mitglieder der Piratenbande angelehnt sind.

Namis voller Name lautet beispielsweise in diesem Ableger Koyama Nami und sie ist in “Ruffy” verliebt. Yamamoto “Ruffy” ist der Leiter des One Piece-Fanclubs. Der dritte Charakter und sogenanntes “Third Wheel” ist Nakatsugawa Lysopp, der sich selbst als “Scharfschütze” bezeichnet.

Jede Episode dient als Parodie zu einem One Piece Ereignis aus dem originalen Anime.

OP-Schöpfer erkennt One Piece in Love als offiziellen Ableger an und empfiehlt die Anime-Serie

Bei One Piece in Love handelt es sich ursprünglich um einen Manga-Ableger aus dem Jahr 2018, der zwar nicht von Eiichiro Oda gezeichnet, aber abgesegnet wurde. Der Manga dient als eine Art Fanprojekt von Daiki Ihara zur beliebten Manga-Reihe.

Die Adaption wurde von Eiichiro Oda nicht nur abgesegnet, er hat sich auch positiv zum Start der Serie geäußert. Der One Piece-Schöpfer hat zur Feier des Anime-Ablegers eine kleine Zeichnung veröffentlicht und Fans dazu aufgefordert die Serie anzuschauen:

Hier ist die Übersetzung in Englische von X-User PewPiece:

A new message from Eiichiro Oda:



first episode of "One Piece in Love" is out!



Eiichiro Oda unterstützt also die kleine Romanze zwischen “Ruffy” und “Nami” im offiziellen Ableger.

Hier könnt ihr den offiziellen Short-Anime anschauen

Seit dem 1. April 2025 wurden bereits fünf Episoden des Short-Animes auf YouTube und Dailymotion hochgeladen. Die komplette Serie wurde im Hochformat produziert und in Form eines YouTube-Shorts veröffentlicht.

Auf YouTube gibt es bisher nur die einzelnen Episoden im japanischen Originalton ohne Untertitel. Auf Dailymotion findet ihr die Serie ebenfalls im Originalton, aber mit zusätzlichen englischen Untertiteln.

Es ist nicht bekannt, ob die Mini--Serie bei bekannten Streamingdiensten wie Crunchyroll oder Netflix erhältlich sein und ob es je eine deutsche Synchro oder Übersetzung geben wird.

Der Manga von One Piece in Love befindet sich aktuell in einer Pause und umfasst insgesamt 141 Kapitel mit 12 Extra-Seiten. Momentan könnt ihr den Manga nicht in Deutschland lesen.



Habt ihr von dem Ableger gewusst und wie würdet ihr reagieren, wenn es eine Romanze unter den Strohhüten wirklich geben würde?