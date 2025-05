One Piece: Zum ersten Mal sehen wir die "linke Hand des Piratenkönigs" in Aktion - und er könnte den Schlüssel zu einem traurigem Ereignis sein

Der Elbaf-Arc in One Piece eskaliert immer weiter. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der Elbaf-Arc in One Piece ist in vollem Gange: Auf der Insel der Riesen treffen immer mehr, teils sagenumwobene Charaktere aufeinander. Da macht das aktuelle Manga-Kapitel 1.148 keine Ausnahme und enthüllt die Stärke eines Piraten, der zur legendären Crew des Piratenkönigs Gol D. Roger gehörte.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf die Geschehnisse des aktuellen Manga-Kapitels 1.148 "Ronja" ein. Ihr könnt das Kapitel wie gewohnt für drei Wochen kostenfrei und ohne Anmeldung auf der offiziellen Mangaplus-Seite vom Shueisha-Verlag nachlesen.

Die "linke Hand des Piratenkönigs" tritt in Erscheinung

Scopper Gaban, auch bekannt als der "Mountain-Eater" (Bergfresser), ist ein ehemaliges Mitglied der Roger-Piraten und zählt zu den legendärsten Figuren in der Welt von One Piece.

Als " linke Hand des Piratenkönigs " stand er einst auf Augenhöhe mit Gol D. Roger und Silvers Rayleigh, was ihn zu einem der mächtigsten Charaktere der Serie macht.

" stand er einst auf Augenhöhe mit Gol D. Roger und Silvers Rayleigh, was ihn zu einem der mächtigsten Charaktere der Serie macht. Nach der Auflösung der Roger-Piraten und der Hinrichtung seines Kapitäns ließ sich Gaban auf Elbaf nieder, wo er mit seiner Frau Ripley und ihrem Sohn Colon lebt.

Im jüngsten One Piece-Kapitel 1148 bekommen die Leser endlich einen Einblick in Gabans wahre Kraft. Als Nico Robin gegen St. Sommers, einen der Heiligen Ritter, kämpft und schließlich überwältigt wird, greift Gaban ein, um sie zu retten. In einer blitzschnellen Bewegung trennt er einen von Sommers' Armen ab, und zur Überraschung aller kann dieser seinen verlorenen Arm nicht regenerieren.

Warum das besonders ist? Bisher schienen die Heiligen Ritter über nahezu unbegrenzte Regenerationsfähigkeiten zu verfügen, die sie praktisch unsterblich machten. Selbst als Robin zuvor Sommers' Rücken brach, regenerierte er sich ohne Probleme.

Gabans Angriff hingegen verursacht eine permanente Verletzung, was darauf hindeutet, dass er ein Geheimnis kennt, um die fortschrittliche Regeneration der Heiligen Ritter zu umgehen. Die Community spekuliert schon seit der Veröffentlichung der ersten Leaks über eine mögliche neue Form des Hakis:

Interessanterweise gibt das Kapitel auch Hinweise darauf, dass Gaban und St. Sommers sich bereits in der Vergangenheit begegnet sind – sonst würde St. Sommers bei weitem nicht so schockiert dreinschauen, als er den ehemaligen Piraten sieht.

Die Reaktion könnte mit dem berüchtigten "God Valley"-Vorfall zusammenhängen, der schon mehrfach im aktuellen Elbaf-Arc erwähnt wurde.

Kurz gefasst: Vor 38 Jahren wurde das God Valley zum Austragungsort einer Menschenjagd, bei der die Weltaristokraten ihre Sklaven "zum Vergnügen" erschossen.

zum Austragungsort einer Menschenjagd, bei der die Weltaristokraten ihre Sklaven "zum Vergnügen" erschossen. Daneben ist nur bekannt, dass auch Rocks D. Xebec von der Partie war, der gegen die einmalige Partnerschaft zwischen Gol D. Roger und Marine-Admiral Monkey D. Garp (Ruffys Großvater) angetreten ist. Die Wahrheit dürfte also ebenfalls in den nächsten Kapiteln ans Licht kommen.

