Neuestes One Piece-Kapitel lässt vermuten, dass Shanks absichtlich seinen Arm geopfert hat, um nicht in Verbindung mit bestimmten Charakteren zu stehen

Shanks' fehlender Arm könnte eine wichtige Verbindung zu einer Fraktion verschleiern. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda ist für seine Liebe zum Detail und seine versteckten Hinweise auf zukünftige Wendepunkte bekannt. Nach dem Release des aktuellen One Piece-Kapitels 1140 und einer neuen magischen Fähigkeit, hat ein Fan womöglich Odas Grund für Shanks’ fehlenden Arm gefunden – und das nicht nur, weil Odas Editor es so wollte!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die aktuellen Ereignisse als auch neue Charaktere aus dem aktuellen One Piece-Kapitel 1140 behandelt. Solltet ihr den Manga noch nicht bis dahin gelesen haben oder nur den Anime kennen, werden euch wichtige Wendepunkte und sogar relevante Informationen zu bestehenden Charakteren vorweggenommen.

Die “Markierung” unter den göttlichen Rittern

Kapitel 1140 stellte neben Shamrock, Shanks’ Zwillingsbruder und Gunko den Fans noch zwei weitere Mitglieder des göttlichen Ritterordens vor: Sommers Shepherd und Killingham Limosiv.

Während bei der Beschwörung und Nutzung des magischen “Abyss-Pentagramms” Killingham in einer Tierwesen-Form wie die Fünf Weisen erscheint, sitzt Sommers in seinen Unterhosen auf einem Sofa – und genau dieser Moment, so lustig er auch sein mag, liefert einen wichtigen Hinweis auf weitere Hintergrundinformationen zu Shanks!

Auf Sommers linken Arm zeichnen sich Symbole ab, die wie ein Tattoo aussehen. Auch auf Killinghams linkem Arm befindet sich eine Art Armband mit Symbolen, die wie die Markierungen von Sommers aussehen. Später spricht Gunko davon, dass “unmarkierte” Personen das Pentagramm nicht nutzen können.

Ihre Anmerkung gibt deutlich zu verstehen, dass nur Personen mit einer bestimmten Markierung durch das Pentagramm gerufen werden und schreiten können. Schließlich scheinen weder Sommers noch Killingham von ihr wissentlich nach Elban gerufen.

Shanks’ Arm verband ihn mit seiner Familie und den göttlichen Rittern

Shanks kommt auch ohne seinen Arm klar und ist frei von seiner Verbindung zu den göttlichen Rittern. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Laut dem Reddit-User @leolegendario, der unter einem Reddit-Beitrag über das neueste Kapitel mitdiskutiert, dient die Markierung zur Teleportation und wird von Imu, der geheime Herrscher aller Nationen und Antagonist der Geschichte, vergeben.

Durch diese Vermutung stellt der User @Existing_Customer392 die Theorie auf, dass das womöglich der Grund sei, warum Shanks seinen Arm zu Beginn der Geschichte geopfert hat. Denn so hätte er die Verbindung zu seiner Familie, Garling und Shamrock, gekappt und würde nicht mehr durch das Pentagramm teleportiert werden können.

Die Theorie stützt sich darauf, dass Shanks an seinem linken Arm die gleichen Markierungen wie Sankt Sommers besaß und von seinem Hemd verdeckt waren. Da Shanks mit Figarland Garling und Shamrock verwandt ist, hat auch Shanks die Markierung von Geburt an bekommen.

Shamrock selbst bestätigte, dass der Rothaar-Pirat schon einmal in der heiligen Stadt war, aber sich doch für die Piratenwelt entschieden hat. Das heißt also, dass Shanks entweder durch die Markierung sich zur heiligen Stadt teleportieren konnte, gerufen wurde oder dorthin selbst gereist ist. Er hätte also mithilfe der Markierung ebenfalls die Fähigkeit, das Pentagramm zu nutzen und sich damit fortzubewegen.

Diese Theorie würde auch erklären, warum Shanks trotz seiner enormen Stärke seinen Arm bei der Rettung des jungen Ruffys verloren hat, als dieser von einem Monster angegriffen wurde. Shanks könnte diesen Moment als Möglichkeit gesehen haben, ein für alle Mal seine Verbindung zu den göttlichen Rittern und der heiligen Stadt zu trennen.

Als Preis müsste er nur seinen linken Arm, auf dem die Markierungen wären, opfern und er wäre frei. Das wird nochmals dadurch bestärkt, dass Shanks bei der Rettung von Ruffy sich gegen das Monster nicht gewehrt hat.

Der fehlende Arm hatte keine tiefere Bedeutung - zumindest nicht zum Start von One Piece

Zu Beginn soll das nur ein emotionaler Moment in One Piece sein. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Obwohl es jetzt starke Indizien für diese Theorie gibt, ist auch Odas vergangene Anmerkung zu Shanks’ fehlenden Arm wichtig. Eiichiro Oda gab bereits in der Vergangenheit bekannt, dass die Idee mit Shanks’ Arm früher von seinem Editor kam.

Der Editor wollte zu Beginn von One Piece eine spannende Szene sehen. Eiichiro Oda entschied sich schließlich dazu, die Szene mit Shanks einzubauen. Dass Shanks also nur einen Arm hat und ihn bei der Rettung verliert, war so also eigentlich nicht geplant.

Das schließlich jedoch trotzdem nicht aus, dass Oda den fehlenden Arm später womöglich noch als gutes Story-Element verstanden und ihn bedeutsam in die Haupthandlung eingebaut hat. Dadurch hätte der Mangaka auch eine gute Erklärung, warum der so starke Rothaar-Pirat damals nicht gegen ein herkömmliches Seemonster gekämpft und lieber seinen Arm geopfert hat.

Aber was ist eure Meinung zu dieser Theorie und was glaubt ihr, verheimlicht Oda noch in Bezug auf Shanks?