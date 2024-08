One Piece: Shanks wäre noch viel stärker, hätte Oda nicht diese entscheidenden Szene verändert

Shanks war schon damals ein sehr mächtiger und gefürchteter Pirat. (Bild: © Toei Animation)

Wie fast bei jedem anderen Shonen-Anime-Held ist auch Ruffys Vergangenheit in One Piece voller schicksalhafter Begegnungen und tragischer Momente. Einer dieser wichtigen Punkte in seinem Leben war seine Begegnung mit dem “roten Shanks”, der sich mit seiner Crew in der Kneipe von Ruffys Heimatdorf einen Drink genehmigte.

Fans der Community erinnern sich noch heute an das wichtige Szenario zu Beginn von One Piece, als Ruffy nach dem Verzehr der Teufelsfrucht Gum Gum nicht mehr schwimmen konnte und im Meer von einem Monster angegriffen wurde. Shanks rettete dem kleinen Jungen das Leben, aber opferte dafür seinen linken Arm.

Das zeichnete einen der prägnantesten Momente in Ruffys Leben, da er danach auch den Strohhut von Shanks geschenkt bekam. Allerdings war die Szene ursprünglich wohl etwas anders geplant.

Der Verlust von Shanks Arm auf diese dramatische Weise sollte die Geschichte interessanter machen

Shanks opferte seinen Arm, um Ruffys Leben zu retten. (Bild: © Toei Animation)

Laut einem Interview im Magazin Shonen Jump im Jahr 2010 war es nicht die Absicht des One Piece-Schöpfers und Mangaka Eiichiro Oda, dass Shanks seinen Arm verliert. Es war anscheinend ein Ratschlag seines damaligen Editors – mit der Begründung, dass es die Geschichte interessanter und ansprechender für die Leser*innen gestalten würde.

Oda folgte dem Rat seines Editors und schrieb das Szenario um. Die umgeschriebene Geschichte führt dann zu der endgültigen Version, die die Fans heute kennen:

Shanks verliert seinen Arm, als er den jungen Affen D. Ruffy rettet, der von einem Monster angegriffen wird.

Shank wäre mit beiden Armen noch viel stärker

In Folge 1112 des Anime One Piece bekam die Community bereits einen Vorgeschmack auf das unglaublich starke Haki von Shanks im Kampf gegen Eustass Kid. Laut Fans der Serie und des Mangas soll dies aber nicht einmal der stärkste Haki des rothaarigen Lords gewesen sein.

Shanks gehört aktuell zu einer der stärksten Kämpfer*innen in der Welt von One Piece und das obwohl er damals bei der Rettung von Ruffy seinen Arm verloren hat. Hätte Oda damals also nicht auf seinen Redakteur gehört und Shanks hätte noch beide Arme, wäre er vielleicht noch stärker als jetzt.

Wie stark wäre Shanks eurer Meinung nach, hätte Oda diese Änderung nicht vorgenommen?