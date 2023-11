One Piece verrät endlich die Teufelsfrucht von Jewelry Bonney

Wie heißt ihre Teufelsfrucht eigentlich?

Die Teufelsfrüchte geben vielen Charakteren in One Piece ihre besonderen Kräfte. Ruffy wird zum Gummimenschen, Chopper zu einem humanoiden Elch und Brook kehrte dank seiner Teufelsfrucht aus dem Jenseits wieder zurück.

Doch es gibt einige Teufelsfrüchte, bei denen Mangaka Eiichiro Oda einfach vergessen hat, ihren Namen und ihre Fähigkeit zu enthüllen. Ein Fan hat deshalb nun einmal nachgefragt, welche Kräfte eigentlich Jewelry Bonney besitzt und wie ihre Teufelsfrucht heißt.

One Piece: Diese Teufelsfrucht besitzt Jewelry Bonney

In SBS (Shitsumon o Boshu Suru) Vol. 107 beantwortet Oda wieder einmal die Fragen der Fans. Dieses Mal hat ein*e Leser*in die Frage gestellt, wie der Name von Bonneys Teufelsfrucht überhaupt ist. Oda hätte ihn nie offiziell verraten.

Wie heißt die Teufelsfrucht? Der Name der Teufelsfrucht ist auf Japanisch Toshi-Toshi no Mi. Übersetzt bedeutet das so viel wie „Alter-Alter-Frucht“ oder „Jahr-Jahr-Frucht“. Die Teufelsfrucht erlaubt es Bonney, das Alter von ihr und anderen beliebig zu ändern.

Oda ist verdutzt, dass er das Detail noch nicht offiziell im Manga enthüllte. Deshalb will er den Namen demnächst im Manga nachholen, weil er glaubt, dass nicht jeder One Piece-Fan das SBS liest.

Achtung, Spoiler: In den folgenden zwei Abschnitten gehen wir auf die aktuellen Geschehnisse im Manga ein.

Viele Fans glauben deshalb, dass es in den nächsten Kapiteln noch mehr Details zur Piratin geben wird. Momentan wird nämlich die Hintergrundgeschichte ihres Vaters Bartholomäus Bär näher beleuchtet.

Seine Kindheit war grausam und er musste an einer Jagd der Weltaristokraten teilnehmen. Doch dabei gelangte er an eine Teufelsfrucht, mit der er die Schmerzen von anderen Personen nehmen kann.

One Piece gibt es übrigens auch als Live-Action-Adaption auf Netflix:

Diese Kräfte stecken hinter der Alter-Alter-Frucht

Jewelry Bonney kann mit den Teufelskräften nicht nur das Alter von Personen, sondern auch von Gegenständen verändern. Auf diese Weise kann sie Gegner in schwache Greise oder in wehrlose Kinder verwandeln. Die gestohlenen Jahre manifestieren sich als glänzende Juwelen.

Die Personen, bei denen das Alter verändert wurde, behalten ihr Gedächtnis. Um die Kräfte zu übertragen, muss Bonney die Gegner berühren. Das kann allerdings auch mithilfe von Gegenständen wie Pfeilen passieren.

Der Nachteil an der Frucht ist, dass der Alterungsprozess nur temporär ist. Außerdem ändert sich das Alter von umstehenden Personen, wenn Bonney ihre Gefühle nicht unter Kontrolle hat.

