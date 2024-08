One Piece-Theorie: Im großen Finale müssen die Strohhüte womöglich einen ihrer engsten Verbündeten ausgerechnet vor der Hochzeit retten

Falls sich diese Theorie bewahrheitet, werden die Strohhüte eine enge Freundin von einer Hochzeit in Mitten eines großen Krieges in One Piece retten müssen. (Bild: © Toei Animation)

One Piece befindet sich nun schon seit geraumer Zeit in der finalen Saga und das Ende der Geschichte rückt mit jedem neuen Manga-Kapitel näher. Während der Ereignisse im aktuellen Egghead-Arc wurden einige Geheimnisse und Mysterien enthüllt, aber auch neue Fragen und Theorien von der Community aufgeworfen.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zu den aktuellen Geschehnissen in der Egghead-Arc von One Piece und dessen inhaltliche Wendepunkte.

In der letzten Zeit haben wir bereits die Spekulationen über die endgültige Aufstellung im Kampf um das große One Piece aufgegriffen. Jetzt kommt noch hinzu, dass Oda vielleicht schon angedeutet hat, dass Prinzessin Vivi neben Shirahoshi auch eine antike Waffe sein könnte. Nun gibt es noch mehr Spekulationen über ihre Rolle im kommenden finalen Krieg in One Piece.

Prinzessin Vivi könnte nicht nur eine antike Waffe sein, sondern auch im Mittelpunkt des finalen Krieges zwischen Ruffy und der Weltregierung stehen.

Imu gehört dem männlichen Geschlecht an

Laut One Piece-Fan und X-Nutzer*in @lexypanterra111 soll Vivi von Imu entführt und zur Heirat gezwungen werden, da der Bösewicht ein romantisches Interesse an der Prinzessin von Alabasta hegt.

Diese Theorie basiert auf der Tatsache, dass Imu männlichen Geschlechts ist, da er in der japanischen Originalversion des Mangas Imu-sei genannt wird und nicht Imu-gut, wie es für eine weibliche Figur üblich wäre.

König Cobras Tod und Vivis Entführung

Vivi ist trotz ihrer wenigen Auftritte seit der Alabasta-Arc eine der wichtigsten Nebenfiguren und Verbündeten der Strohhüte. Zuletzt wurde die Prinzessin zusammen mit ihrem Vater bei der großen Versammlung der wichtigsten Herrscher der Welt auf Mary Jose, dem Heiligen Königreich, gesehen.

Leider lief die Versammlung anders – und deutlich grausamer – als geplant und Vivis Vater, König Cobra, wurde getötet. Vivi wurde von Lucci entführt, konnte sich aber befreien und fliehen. Später wurde sie auf Morgans Schiff gesichtet. Seitdem gibt es keine neuen Informationen über ihren weiteren Verbleib.

Umgang mit Prinzessin Vivi und ihre Verbindung zu Imu

Im Vergleich zu seinen anderen Befehlen an die Fünf Weisen, ist seine Anordnung, die Prinzessin zu ihm zu bringen, ein gewaltfreier Aufruf. Imu spricht weder von Mord noch von anderen Gräueltaten und befiehlt den Fünf Weisen lediglich, die Alabasta-Prinzessin zu ihm zu bringen. In Kapitel 1086 betont der Antagonist noch einmal, dass er sie “haben will”.

Ein weiterer Beweis für Imus Interesse an der Prinzessin: Während der Bösewicht die Bilder von Ruffy, Blackbeard und Shirahoshi eindeutig zerrissen oder zerschnitten hat, ist das Bild von Vivi völlig intakt in seinen Händen.

Sein Interesse an ihr ergibt in der Hinsicht Sinn, dass er in der Vergangenheit eine enge Verbindung zu ihrer Vorfahrin Lily D. Nefertari hatte. In welcher Verbindung die beiden standen, ist allerdings unklar. Fans spekulieren auch hier über eine romantische Beziehung und dass dies einer der Hauptgründe für Imus Hass auf die Familie D. sei.

Odas subtile Andeutung zu Vivis Hochzeit

Im X-Post von One Piece-Fan @lexypanterra111 geht sie noch einmal auf die angeblichen subtilen Andeutungen von Eiichiro Oda über Vivis mögliche Hochzeit ein. Einer der deutlichsten Hinweise könnte die Zeichnung in Kapitel 610 gewesen sein, denn laut Übersetzung steht auf dem Fähnchen der Katze "Hochzeitstraining" und Vivi macht Hausarbeit.

In einer anderen Zeichnung von Oda trägt Vivi ein Hochzeitskleid, während sich gegenüber von ihr eine Holzfigur ihrer Vorfahrin Lily befindet, die das gleiche Kleid besitzt.

Das sind nur einige der erwähnten angeblichen Andeutungen von Eiichiro Oda zum kommenden Hochzeits-Konflikt zwischen Vivi, Imu und den Strohhüten.

Vivi wird einer der Schlüsselfiguren im finalen Krieg um das große One Piece

König Cobra und Prinzessin Vivi auf dem Weg zur Versammlung. (Bild: © Toei Animation)

Nach der Fan-Theorie könnte es Imu gelingen, Vivi zu sich zu holen und an seiner Seite zu halten. Ob er sie wirklich aus romantischen Gründen bei sich haben will, wie es behauptet wird, oder ob es ein Überbleibsel seiner Gefühle für ihre Vorfahrin Lily ist, ist noch unklar.

Eines ist jedoch sicher: Sollte Imu Vivi tatsächlich entführen und zur Heirat zwingen, werden Ruffy und Co. nicht tatenlos zusehen und alles daran setzen, ihre geliebte Freundin aus den Klauen des Antagonisten zu retten.

Wie ist eure Meinung zu dieser Theorie und was für eine Rolle wird Vivi eurer Meinung nach spielen?