Morgen ist One Piece-Tag und für den YouTube-Stream gibt es eine fantastische Nachricht

Gute Neuigkeiten für alle, die auf One Piece stehen!

Der One Piece-Tag steht vor der Tür und damit ein Event, das die meisten Fans des Anime- und Manga-Franchises interessieren dürfte. Die Veranstaltung steigt sogar schon dieses Wochenende, und zwar am morgigen Freitag sowie am Samstag. Aber es wird noch besser: Dieses Jahr könnt ihr euch den One Piece-Tag nicht nur live im Stream anschauen (mit einer kleinen Ausnahme), sondern das auch noch auf Englisch tun.

One Piece-Tag: Livestream startet morgen und es gibt ihn erstmals auch auf Englisch

Darum geht's: Es gibt nicht nur den Pokémon Day, sondern natürlich auch einen One Piece-Tag. Der feiert das Jubiläum, weil der wöchentliche One Piece-Manga ganz offiziell am 22. Juli 1997 seinen Startschuss im Weekly Shonen Jump erlebt hat. Das Ganze muss natürlich gebührend gefeiert werden und so gibt es auch 2023 ein großes Event.

Wann geht's los? Am morgigen Freitag, den 21. Juli, um 10 Uhr deutscher Zeit.

Am morgigen Freitag, den deutscher Zeit. Tag 2 startet dann am 22. Juli ab 2:40 Uhr hierzulande, aufgrund der Zeitverschiebung.

Erstmals auch live auf Englisch: Der One Piece-Tag 2023 findet auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände statt, und zwar traditionell auf Japanisch. Dieses Jahr wird das Spektakel aber zum ersten Mal auch live auf YouTube in einer englischsprachigen Übersetzung übertragen.

Hier könnt ihr euch den One Piece-Tag auf YouTube anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mit einer Ausnahme: Einer der großen Hauptpunkte des One Piece-Tags besteht darin, dass der One Piece-Film RED gezeigt wird. Das bleibt allen, die über YouTube zugucken, aber leider vorenthalten. Das restliche Programm könnt ihr euch aber auch ganz entspannt von Zuhause aus zu Gemüte führen.

Was passiert dieses Jahr auf dem One Piece-Tag? Nach dem Streaming des One Piece-RED-Films gibt es einen Talk mit Special Guests wie Kaori Nazuka (Uta) und Shimofuri Myojo (Jellyfish Pirates). Am zweiten Tag soll es Bühnen-Veranstaltungen mit den japanischen Original-Besetzungen geben, ein Sammelkarten-Spiel-Event und -Turnier sowie eine Musik-Performance.

Werdet ihr euch den One Piece-Tag live anschauen, jetzt, wo er nicht mehr nur auf japanisch zu sehen beziehungsweise zu hören ist?