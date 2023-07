One Piece-Schöpfer verrät, welche Strohhut-Piraten am meisten Alkohol vertragen

One Piece-Held Monkey D. Ruffy verträgt am zweitwenigsten Alkohol - vielleicht auch besser so!

Eigentlich haben die One Piece-Figuren gar keine Zeit, zu feiern und sich zu betrinken. Immerhin gilt es, den sagenumwobenen Schatz zu finden, ganze Nationen zu befreien und sich mit der Weltregierung anzulegen. Aber Erfolge müssen natürlich auch gefeiert werden und manche Leute tun das gern mit Alkohol. Da stellt sich natürlich die Frage:

Welche Mitglieder der Strohhutpiratenbande aus One Piece vertragen am meisten Alkohol?

Darum geht's: One Piece-Erfinder Eiichiro Oda beantwortet abseits der Mangas immer wieder Fan-Fragen, die in Manga und Anime bisher unbeantwortet geblieben sind. Unter anderem natürlich auch solche, die etwas abseitiger wirken. Wie zum Beispiel die nach der Trinkfestigkeit der Strohhutpiratenbande.

Das ist das Ranking: Eiichiro Oda ordnet die Mitglieder der Strohhutpiratenbande hier selbst nach ihrer Trinkfestigkeit ein. (via Twitter) Auf Platz eins steht Jimbei, Platz zwei nimmt Lorenor Zorro ein, dicht gefolgt von Nami auf Platz drei des Treppchens.

Die gesamte Top 10 der Strohhutpiraten, die am meisten vertragen:

Jimbei Zorro Nami Franky Sanji Robin Brook Lysop Ruffy Chopper

Falls ihr euch also schon immer mal mit der Crew der Flying Lamb betrinken wolltet, habt ihr jetzt die nötigen Infos. Wer auf ein Wettsaufen aus ist, weiß jetzt auch, um wen dabei eher ein Bogen gemacht werden sollte. Wenn ihr irgendwen unter den Tisch trinken könnt, dann am ehesten Ruffy oder den kleinen Chopper.

Allerdings mögen einige Crewmitglieder Alkohol gar nicht besonders. Zum Beispiel soll Monkey D. Ruffy dem Teufelszeug eigentlich nicht gerade zugewandt sein.

Essen und Trinken spielt in vielen Anime- und Manga-Reihen eine sehr große Rolle. Dabei ist One Piece eigentlich noch nicht einmal besonders weit vorne mit dabei. Auch in Dragon Ball wird regelmäßig richtig viel gefuttert und auch in Attack on Titan gibt es Charaktere wie Sasha, die extrem großen Appetit mitbringen.

Wie hättet ihr die Reihenfolge der Trinkfestigkeit unter den Strohhutpiraten eingeschätzt? Mit wem davon würdet ihr am liebsten mal einen heben?