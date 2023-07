One Piece-Zeichner erfindet Teufelsfrüchte für Zorro, Sanji und Co. - Diese Kräfte würden sie haben

Eigentlich ist Nami keine Teufelsfruchtnutzerin.

Die Strohhutbande zählt wohl zu den stärksten Crews in der Welt von One Piece. Obwohl nicht alle Mitglieder von Teufelsfrüchten genascht haben, wissen sie ihre Schwächen gut auszugleichen. Zorro ist beispielsweise ein begnadeter Schwertkämpfer, wohingegen Nami mit ihrem Klima-Taktstock das Wetter lokal beeinflussen kann.

In der 98. Ausgabe des Shitsumon o Boshu Suru (kurz SBS) ging One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda auf die Frage ein, welche Teufelskräfte die Strohhüte essen würden, die bislang noch keine Teufelskräfte besitzen. Seine Antwort überrascht bei einigen Mitgliedern.

One Piece: Diese Teufelsfrüchte fehlen den Strohhüten

Im SBS wurde Oda gefragt, welche Kräfte Zorro, Nami, Lysop, Sanji und Franky hätten, wenn sie Teufelskräfte hätten. Ruffy, Nico Robin, Chopper und Brook sind bislang die einzigen Mitglieder, die übernatürliche Fähigkeiten besitzen. Das neuste Crew-Mitglied Jimbei wurde bei der Umfrage leider ausgelassen.

Die Antwort ist zwar auf japanisch verfasst, doch anhand der Bilder könnt ihr erkennen, wer die aktuellen Besitzer der Teufelsfrüchte sind:

Somit hätten die Strohhüte die folgenden Teufelskräfte:

Zorro: Fisch-Frucht, Modell: Blauer Drache

Fisch-Frucht, Modell: Blauer Drache Nami: Donner-Frucht

Donner-Frucht Lysop: Taschen-Frucht

Taschen-Frucht Sanji: Schwimm-Frucht

Schwimm-Frucht Franky: Waffen-Frucht

Zorro würde einer der stärksten Teufelsfrüchte der Strohhutpirat*innen essen. Die Teufelskraft, die aktuell bei Kaido liegt, erlaubt es dem Anwender, sich in einen riesigen, schlangenartigen Drachen zu verwandeln. Zorro könnte durch die Luft fliegen, hätte seinen Feueratem und Blitze als Angriff und könnte die gröbsten Angriffe durch seine harten Schuppen abwehren.

Nami hätte es ebenfalls gut getroffen: Sie würde wie Enels Fähigkeiten erhalten und sich komplett in einen Blitz verwandeln können. So würden ihr die meisten Angriffe nichts anhaben können und sie könnte in Sekundenschnelle ausweichen.

Lysop hätte Blamenco beerbt, den Kommandanten der sechsten Division Whitebeards. Durch die Fähigkeit könnte Lysop unzählige Taschen erzeugen, aus denen er seine trickreichen Waffen ziehen könnte.

Sanji würde wie Senor Pink durch feste Untergründe schwimmen können. Möglicherweise könnte er seine Fähigkeit so nutzen, um sich unbemerkt an ahnungslose Damen anzuschleichen

Nur Frankys Fähigkeit verstehen wir nicht so ganz: Er könnte wie Baby 5 Waffen aus seinen Körperteilen erzeugen. Doch da Franky sowieso schon ein begeisterter Tüftler ist, kann er schon jetzt allerlei Waffen aus seinem Cyborg-Körper zaubern.

Ein Beispiel dafür ist der „Nipple Beam“, also Laserstrahlen, die er aus seinen Nippeln abfeuern kann. Möglicherweise wollte Oda ihm einfach nur Zeit ersparen, damit er nicht an seinem Körper herumbasteln muss.

Was sagt ihr: Findet ihr die Teufelskräfte passend? Welche Früchte hättet ihr eher bei den Strohhüten gesehen?