One Piece-Theorie: Die Herkunft von Ruffys Teufelsfrucht könnte mit dem neu vorgestellten "Sonnengott" auf Elban zu tun haben

Ruffy hat womöglich eine legendäre Teufelsfrucht gegessen, die etwas mit dem Sonnengott Nika zu tun hat. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Während der One Piece-Anime sich bis Februar in einer Pause befindet und Fans stattdessen eine überarbeitete Version der Fish-Man Island Saga bietet, dreht der Manga mit neuen Charakteren in der Elban-Arc mächtig auf.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den aktuellen Manga-Kapiteln 1130 und 1131, in denen ein ganz bestimmter Riesenkrieger auf Elban und seine möglichen versteckten Kräfte besprochen werden.

One Piece stellt Fans der Serie in Kapitel 1130 den verfluchten Prinzen Loki vor, der von allen Riesen der Insel auch als die Schande Elbans bezeichnet wird. Loki selbst stellt sich Ruffy im Gespräch jedoch als “Sonnengott” vor.

0:41 One Piece Fan Letter ist eine Special-Episode, die das 25. Jubiläum des Animes feiert

Autoplay

Ein One Piece-Fan scheint dabei seine ganz eigene Theorie zu Lokis Vorstellung als Sonnengott zu haben und wie das mit der eigentlichen Herkunft von Ruffys Teufelsfrucht und Shanks zusammenhängt:

Loki glaubt, die legendäre Teufelsfrucht “Nika” von Elban gegessen und dadurch die Kräfte des Sonnengottes bekommen zu haben, aber es war womöglich eine Fälschung oder ein andere Frucht. Die eigentliche legendäre Teufelsfrucht soll jedoch über Shanks bei Ruffy gelandet sein, der sie letzten Endes gegessen hat.

“Nika” ist eine legendäre Teufelsfrucht aus Elban, die heimlich vertauscht wurde

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @writingpanini stellt eine interessante Theorie zu Lokis Behauptung, der “Sonnengott” zu sein, auf. Was wäre, wenn der verfluchte Prinz ausgetrickst wurde?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Panini stellt in seinem veröffentlichten Beitrag zur Theorie folgende Vermutungen auf:

Auf Elban herrscht eine Legende über einen “Sonnengott” namens Nika.

Nika galt als ein legendärer Krieger.

Die Weltregierung bezeichnet die Teufelsfrucht von Nika als eine Legende.

Bei Nika könnte es sich also um die legendäre Teufelsfrucht aus Märchen von Elban handeln, die unglaubliche Kräfte verleiht.

Loki tötete seinen Vater, um an die legendäre Teufelsfrucht von Elban heranzukommen, die seit Jahren in seiner Familie vererbt wurde.

Es gab zwischendrin eine Verwechslung oder einen Austausch der Frucht.

Loki aß die Teufelsfrucht seiner Familie, bei der es sich aber letztendlich nicht um die legendäre Teufelsfrucht handelte.

Ruffy aß die eigentliche legendäre Teufelsfrucht aus Elban.

Panini kommt zu dem Schluss, dass Loki von einer Teufelsfrucht gegessen haben könnte, von der er glaubte, dass sie ihm die Kräfte des “Sonnengottes Nika” verleiht. Aber was wäre, wenn es eine Verwechslung oder davor schon einen Austausch gab?

Die Weltregierung und Shanks sind für die Verwechslung oder den Austausch verantwortlich

Shanks hatte wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ein kleiner Junge die legendäre Teufelsfrucht durch Zufall isst. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Der One-Piece-Fan spinnt seine Theorie weiter. Entweder hatte jemand Zugang zur legendären Teufelsfrucht auf Elban und verkaufte sie an die Weltregierung, oder die Weltregierung hat die Teufelsfrucht mit Gewalt oder durch einen geheimen Tauschhandel an sich gebracht. Immerhin scheint allein die Existenz von Nika die Regierung zu beunruhigen.

Die Weltregierung erfuhr also von der Existenz der sogenannten Nika-Nika-Frucht und tauschte sie ein. Rothaar Shanks und seine Piratenbande haben die Teufelsfrucht dann während des Transports gestohlen. So kam es, dass der junge Ruffy die Frucht versehentlich aß.

Möglicherweise wusste Shanks von der wahren Existenz der Teufelsfrucht, da er sich bei Ruffys Verwandlung in Gear 5 nicht überrascht, sondern stolz zeigte. Es scheint, dass er über die Jahre hinweg guten Kontakt zu dem Riesen auf Elban gehalten und er ihnen von den Strapazen der Strohhüte auf Egghead Island erzählt hat, um Ruffy zu helfen.

Ruffy hat die wahren Sonnengott-Kräfte und Loki wurde ausgetrickst

Ruffy könnte sich die Kräfte des legendären Sonnengottes durch die Frucht angeeignet haben, die Loki fälschlicherweise zu haben glaubt. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Das bedeutet, dass es sich bei Ruffys Frucht um die legendäre Teufelsfrucht von Elban namens “Nika” handeln könnte. In der Geschichte von One Piece wurde Ruffy auch immer wieder mit Joy Boy und dem legendären Sonnengott und Krieger Nika verglichen.

Nach dem Tod von Joy Boy könnte die Frucht des legendären Sonnengottes auf Elban wieder aufgetaucht sein und befand sich für kurze Zeit im Besitz von Lokis Familie, bevor Ruffy sie gegessen hatte.

Durch einen unbemerkten Tausch oder eine Verwechslung könnte also Loki von einer Teufelsfrucht gegessen haben, die er für die legendäre Sonnengott-Frucht hielt, weshalb er sich den Titel des Sonnengottes beim Treffen mit Ruffy gab.

Wie ist eure Meinung zu dieser Theorie und was für Teufelskräfte, glaubt ihr, hat der verfluchte Prinz Loki?