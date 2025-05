One Piece: So sehen Ruffy, Shanks und Co. als Kinder aus - TV-Werbung lässt unsere liebsten Helden schrumpfen

"Oda, ich hab' deine Charaktere geschrumpft!" - so ähnlich dürfte der Vorschlag zu diesem One Piece-Werbespot gelautet haben. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der 5. Mai ist in Japan nicht nur traditionell der "Tag der Kinder" (Kodomo no Hi), sondern auch ein wichtiges Datum im One Piece-Universum: Monkey D. Ruffy feiert nämlich ebenfalls am 5. Mai seinen Geburtstag. In diesem Zuge ließ es sich ein japanisches Unternehmen im Jahr 2021 nicht nehmen, einen Werbespot zu schalten, der in Kooperation mit One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda entstand und uns nicht nur die Strohhutpiraten als Kinder zeigt.

Nochmal zum Vergleich, ein One Piece-Trailer, in denen die Strohhüte ihr normales Alter haben:

Im Mittelpunkt des Spots steht die Darstellung von Ruffy, Shanks und weiteren bekannten One Piece-Charakteren als Kinder. Der Werbespot wurde im japanischen Fernsehen ausgestrahlt und bewirbt den Essenslieferdienst "menu". Die jungen Versionen der Helden genießen darin gemeinsam eine Mahlzeit, die natürlich von ebenjenem Lieferdienst bestellt wurde.

Die Umsetzung selbst orientiert sich stark am bekannten Design der Figuren, wie sie bereits im Manga und Anime in Rückblenden als Kinder zu sehen waren.

So erkennt man Ruffy mit seinem typischen Strohhut, den er schon als Kind von seinem Vorbild Shanks erhalten hat, während Shanks selbst ebenfalls in kindlicher Form auftritt.

Die übrigen Mitglieder der Strohhutbande und weitere zentrale Figuren erscheinen ebenfalls in jüngeren Versionen, was bei vielen Fans Erinnerungen an die prägenden Momente der Charaktere weckt.

Hier seht ihr den Werbespot als Teil eines X-Posts:

Wobei: Nicht alle "geschrumpften" One Piece-Charaktere lösen bei den Fans eine wohlwollende Reaktion aus, denn zum Schluss des Clips ist auch Big Mom zu sehen.

Die Kaiserin der Meere ist nämlich insbesondere für ihre Völlerei bekannt; gerade diese Charaktereigenschaft nahm eine zentrale Rolle im "Whole Cake Island"-Arc ein.

Der Werbespot selbst machte auf die natürlich passende One Piece-Kampagne aufmerksam. Damals konnten menu-Kunden bei einer Bestellung von mindestens 2.000 Yen (rund 15 Euro) zugehörige Goodies wie eine Tragetasche mit One Piece-Aufdruck ergattern.

Welcher "Mini"-Charakter aus dem One Piece-Clip gefällt euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!