One Piece: Diese Unstimmigkeiten zu Beginn der Elban Arc, die Fans für eine großes Plotelement gehalten haben, waren in Wirklichkeit nur Flüchtigkeitsfehler

Upsi, es haben sich Fehler in die Shonen-Jump-Ausgabe und folglich in die Scans von One Piece geschlichen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der Mangaka Eiichiro Oda hat mit One Piece in über 25 Jahren ein gewaltiges fiktives Universum mit vielfältigen Charakteren erschaffen. In über 1000 Manga-Kapiteln beziehungsweise Anime-Episoden sind dabei etliche unerwartete Wendungen aufgetreten, weswegen Fans mittlerweile jedes Detail analysieren. Da können Flüchtigkeitsfehler gerne mal für die wildesten Theorien sorgen.

Auf der Social-Media-Plattform X hat der Content Creator Artur von Library of Ohara eine Übersicht von Flüchtigkeitsfehlern aus den Anfängen auf Elban geteilt, die von der Erstveröffentlichung im Shonen-Jump-Magazin bis zum erneuten Release im Manga-Band 111 behoben wurden.

All the weird inconsistencies at the start of Elbaph that fans claimed were part of some grand conspiracy have been corrected in the volume release as errors #OnePiece pic.twitter.com/xcD7AtYyON