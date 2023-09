One Piece: Wer ist das stärkste Crewmitglied in Ruffys Strohhut-Bande? Zorro, Sanji oder doch Jimbei?

Ist Sanji stärker als Zorro? Oder ist gar ein anderer Strohhut-Pirat überlegen?

Seit Ruffy sich im Anime/Manga aufgemacht hat, das One Piece zu finden, hat sich seine Strohhut-Piratenbande immer weiter vergrößert. Mittlerweile zählen wir zusammen mit dem quirligen Kapitän zehn Crewmitglieder, wie alle ihr Stärken und Schwächen haben.

Dass Ruffy mit seinen Gear-Formen im laufe der Zeit sehr mächtig geworden ist, dürfte außer Frage stehen. Aber wer kann es am ehesten mit ihm oder anderen starken Gegnern aufnehmen? Welcher der übrigen neun Crewmitglieder ist am stärksten?

Hinweis: In dieser Umfrage könnt ihr nur eine Stimme vergeben, überlegt euch also genau, wen ihr abseits von Ruffy als die beste Kämpfernatur auf der Grandline erachtet.

Ist es vielleicht Zorro, der mit seinem Traum, der beste Schwertkämpfer zu werden, aktiv an seiner Stärke arbeitet? Oder ist es doch eher Sanji, der sogar ohne groß seine Hände einzusetzen Gegner platt macht? Immerhin braucht er die zum Kochen und könnte womöglich noch viel stärker sein, wenn er darauf keine Rücksicht nimmt.

Neben diesen beiden offensichtlichen Optionen dürfen wir aber auch nicht den Rest der Crew vergessen. Mit Jimbei ist zuletzt ebenfalls ein starker Kandidat mit Fischmenschen-Karate-Fähigkeiten dazugekommen. Und auch wen Chopper erst einmal klein und niedlich aussieht, hat der Schiffsarzt es doch faustdick hinter den Ohren. Genauso wie der Rest der Strohhut-Bande – Teufelsfruchtkräfte hin oder her.

Seid ihr euch noch unsicher, schaut doch in unsere Übersicht aller Crew-Mitglieder rein. Die Vorstellung der Charaktere hilft euch sicherlich weiter:

Also stimmt fleißig in unserer Umfrage mit ab und erklärt uns eure Wahl in den Kommentaren. Wir sind gespannt darauf, für wen der Strohhüte ihr euch warum entscheidet. Vor allem der Vergleich zwischen Sanji und Zorro beschäftigt die Fans schon seit Jahren. Vielleicht seid ihr ja aber sogar der Meinung, dass eine der Personen Ruffy übertrumpfen kann? Lasst es uns wissen.

Vielen Dank fürs Mitmachen!