One Piece: Liste aller Teufelsfrüchte und ihre Wirkung

In der Welt von One Piece spielen die Teufelsfrüchte eine wichtige Rolle. Sie verleihen dem Verzehrenden einzigartige Kräfte, wenn diese auch nur einen Bissen von der Teufelsfrucht nehmen. Allerdings verlieren die Betroffenen die Fähigkeit zu schwimmen und werden bewegungsunfähig, wenn sie einen Seestein berühren. Bei den Seesteinen handelt es sich um natürliches Gestein, das in der Welt von One Piece vorkommt.

Doch wie viele Teufelsfrüchte gibt es eigentlich? Mangaka Eiichiro Oda verkündete im vierten Band des One Piece-Mangas, dass es über 100 Teufelsfrüchte gibt. Mittlerweile sind über 200 bekannt. Damit ihr da nicht die Übersicht verliert, listen wir euch mithilfe von OPwiki alle bisher bekannten Teufelsfrüchte aus Manga, Anime, Filmen und Videospielen sowie deren aktuellen Nutzer*innen und Wirkung auf.

Achtung, Spoiler: In dieser Liste werden alle bisher bekannten Teufelsfrüchte genannt. Ihr müsst hier also mit massiven Spoilern rechnen, vor allem in der Kategorie „Zoan-Früchte“.

Alle One Piece-Teufelsfrüchte und ihre Kräfte

Die Teufelsfrüchte lassen sich in drei Arten aufteilen: Logia, Paramecia und Zoan. Den Teufelsfrüchten kann allerdings nicht am Äußeren angesehen werden, zu welcher Art sie gehören. Erst mit dem Verzehr und dem Erhalt der Kräfte wird klar, um welche Teufelsfrucht es sich handelt.

Paramecia-Teufelsfrüchte

DIe Paramecia-Früchte verleihen Kräfte, mit denen Einfluss auf die Umgebung genommen werden kann. Im Gegensatz zu den Loga-Teufelsfrüchten kann der eigene Körper nicht in ein anderes Element verwandelt werden, sondern nur neues Material erschaffen und es verändern. Sie sind von allen Teufelsfrüchten die mit den unvorhersehbarsten Kräften.

Alabaster-Frucht: Alvida bekommt glatte Haut, sodass jeder Angriff „abrutscht“

Alvida bekommt glatte Haut, sodass jeder Angriff „abrutscht“ Anstarr-Frucht: Viola liest Gedanken und kann über große Distanzen hinweg sehen

Viola liest Gedanken und kann über große Distanzen hinweg sehen Barriere-Frucht: Bartolomeo erschafft durchsichtige Barrieren

Bartolomeo erschafft durchsichtige Barrieren Beeren-Frucht: Berry Good teilt seinen Körper in Kugeln auf, die wie kleine Trauben aussehen

Berry Good teilt seinen Körper in Kugeln auf, die wie kleine Trauben aussehen Bomben-Frucht: Gem kann jedes Körperteil und seine Erzeugnisse explodieren lassen, ohne selbst Schaden zu nehmen

Gem kann jedes Körperteil und seine Erzeugnisse explodieren lassen, ohne selbst Schaden zu nehmen Bücher-Frucht: Charlotte Mont d’Or manipuliert Bücher und kann so deren Welten als Illusion lebendig werden lassen

Charlotte Mont d’Or manipuliert Bücher und kann so deren Welten als Illusion lebendig werden lassen Burg-Frucht: Capone Bege wird zu einer Burg, die Menschen beherbergen kann

Capone Bege wird zu einer Burg, die Menschen beherbergen kann Butter-Frucht: Charlotte Galette erzeugt Handfesseln aus Butter

Charlotte Galette erzeugt Handfesseln aus Butter Erdbeben-Frucht: Marshall D. Teach erzeugt starke Vibrationen in der Umgebung, aus denen sich Erdbeben entwickeln können

Marshall D. Teach erzeugt starke Vibrationen in der Umgebung, aus denen sich Erdbeben entwickeln können Farben-Frucht: Psycho P macht sich und andere Dinge unsichtbar

Psycho P macht sich und andere Dinge unsichtbar Faden-Frucht: Don Quichotte de Flamingo erschafft und manipuliert Fäden

Don Quichotte de Flamingo erschafft und manipuliert Fäden Fessel-Frucht: Hina erschafft Metallfesseln

Hina erschafft Metallfesseln Flatter-Frucht: Diamante verwandelt starre Objekte in flatternde Materialien, wodruch selbst härtere Materialien wie Stahl formbar werden

Diamante verwandelt starre Objekte in flatternde Materialien, wodruch selbst härtere Materialien wie Stahl formbar werden Flora-Frucht: Nico Robin erschafft einzelne Körperteile

Nico Robin erschafft einzelne Körperteile Flucht-Frucht: Tanaka bewegt sich durch Objekte hindurch (12. Film)

Tanaka bewegt sich durch Objekte hindurch (12. Film) Flüster-Frucht: Abiz spricht mit Tieren

Abiz spricht mit Tieren Geister-Frucht: Perona erzeugt Geister

Perona erzeugt Geister Gedächtnis-Frucht: Charlotte Pudding manipuliert Erinnerungen

Charlotte Pudding manipuliert Erinnerungen Gift-Frucht: Magellan erschafft Gift

Magellan erschafft Gift Glitzer-Frucht: Jozu überzieht sich mit Diamanten

Jozu überzieht sich mit Diamanten Glücks-Frucht: Baccarat stiehlt anderen ihr Glück, sodass diese vom Pech verfolgt werden (12. Film)

Baccarat stiehlt anderen ihr Glück, sodass diese vom Pech verfolgt werden (12. Film) Gold-Frucht: Gildo Tesoro kann Gold in seiner Form verändern (12. Film)

Gildo Tesoro kann Gold in seiner Form verändern (12. Film) Gum-Gum-Frucht: Ruffys Körper wird zu Gummi

Ruffys Körper wird zu Gummi Haustier-Frucht: Breed erschafft Halsbänder, um Lebewesen zu kontrollieren

Breed erschafft Halsbänder, um Lebewesen zu kontrollieren Heilungs-Frucht: Moncherrys Tränen heilen Verletzungen

Moncherrys Tränen heilen Verletzungen Hirse-Frucht: Tama erzeugt Hirseklöße und zähmt damit Tiere

Tama erzeugt Hirseklöße und zähmt damit Tiere Hitze-Frucht: Charlotte Oven erhöht die Temperatur seines Körpers

Charlotte Oven erhöht die Temperatur seines Körpers Hobby-Frucht: Sugar verwandelt Menschen in Spielzeuge

Sugar verwandelt Menschen in Spielzeuge Hormon-Frucht: Emporio Ivankov produziert und injiziert Hormone

Emporio Ivankov produziert und injiziert Hormone Jacken-Frucht: Kelly Funk trägt andere Körper wie eine Jacke

Kelly Funk trägt andere Körper wie eine Jacke Jubel-Frucht: Belo Betty ermutigt andere durch Schwenken einer Flagge

Belo Betty ermutigt andere durch Schwenken einer Flagge Keks-Frucht: Charlotte Cracker produziert und formt Kekse

Charlotte Cracker produziert und formt Kekse Ketten-Frucht: Mad Treasure erschafft Eisenketten

Mad Treasure erschafft Eisenketten Kilo-Frucht: Mikitas Gewicht variiert zwischen 1 Gramm und 10 Tonnen

Mikitas Gewicht variiert zwischen 1 Gramm und 10 Tonnen Klang-Frucht: Scratchmen Apoo erzeugt mit selbst geschaffenen Musikinstrumenten Schall

Scratchmen Apoo erzeugt mit selbst geschaffenen Musikinstrumenten Schall Klapptür-Frucht: Bruno verwandelt alles, das er berührt, in eine Tür

Bruno verwandelt alles, das er berührt, in eine Tür Klebe-Frucht: Trebol erzeugt und kontrolliert Schleim

Trebol erzeugt und kontrolliert Schleim Kleider-Frucht: Kinemon verwandelt Gegenstände in Kleidung

Kinemon verwandelt Gegenstände in Kleidung Klingen-Frucht: Jazz Boner lässt Klingen an seinem Körper entstehen

Jazz Boner lässt Klingen an seinem Körper entstehen Koch-Frucht: Streusen verwandelt Gegenstände in Nahrungsmittel

Streusen verwandelt Gegenstände in Nahrungsmittel Kombinier-Frucht: Douglas Bullet kombiniert Metallgegenstände miteinander, um neue zu erschaffen (13. Film)

Douglas Bullet kombiniert Metallgegenstände miteinander, um neue zu erschaffen (13. Film) Kunst-Frucht: Jola verwandelt alles in Kunstwerke

Jola verwandelt alles in Kunstwerke Lahm-Frucht: Foxy feuert einen Strahl ab, der 30 Sekunden lang die Zeit verlangsamt

Foxy feuert einen Strahl ab, der 30 Sekunden lang die Zeit verlangsamt Lampen-Frucht: Charlotte Daifuku ruft einen Flaschengeist herbei

Charlotte Daifuku ruft einen Flaschengeist herbei Lautlos-Frucht: Don Quichotte Rocinante erschafft schallisolierten Raum

Don Quichotte Rocinante erschafft schallisolierten Raum Liebes-Frucht: Boa Hancock verwandelt Menschen in Stein

Boa Hancock verwandelt Menschen in Stein Magnet-Frucht: Eustass Kid erhält magnetische Kräfte

Eustass Kid erhält magnetische Kräfte Mini-Frucht: Brue (nur in One Piece Round the Land) und Lily Enstomach können schrumpfen, wobei Lilys Variante auf bis zu 5 mm begrenzt ist

Brue (nur in One Piece Round the Land) und Lily Enstomach können schrumpfen, wobei Lilys Variante auf bis zu 5 mm begrenzt ist Misch-Frucht: Charlotte Nyushi fusioniert sich mit anderen Menschen

Charlotte Nyushi fusioniert sich mit anderen Menschen Mochi-Frucht: Charlotte Katakuri erschafft und kontrollier klebrige Masse

Charlotte Katakuri erschafft und kontrollier klebrige Masse More-More-Frucht: Byrnndi World vergrößert und erhöht Geschwindigkeit jedes Objektes

Byrnndi World vergrößert und erhöht Geschwindigkeit jedes Objektes Munch-Frucht: Wapol kann jedes Material essen

Wapol kann jedes Material essen Nachahmungs-Frucht: Bentham verwandelt sich in die Person, die er berührt hat

Bentham verwandelt sich in die Person, die er berührt hat Näh-Frucht: Leo erzeugt Fäden und näht damit

Leo erzeugt Fäden und näht damit Netz-Frucht: Largo erzeugt Netze

Largo erzeugt Netze Operations-Frucht: Trafalgar Law erschafft einen Raum, in dem er alles kontrollieren kann

Trafalgar Law erschafft einen Raum, in dem er alles kontrollieren kann Pflanzen-Frucht: Bins beschleunigt das Wachstum von Pflanzen (11. Film)

Bins beschleunigt das Wachstum von Pflanzen (11. Film) Pilz-Frucht: Musshul erschafft giftige Pilzsporen (9. Film)

Musshul erschafft giftige Pilzsporen (9. Film) Pinsel-Frucht: Kurozumi Kanjuro erweckt Zeichnungen zum Leben

Kurozumi Kanjuro erweckt Zeichnungen zum Leben Platz-Frucht: Gladius bläht alles auf, das er berührt

Gladius bläht alles auf, das er berührt Rad-Frucht: Kreiselrad verwandelt Extremitäten in Räder

Kreiselrad verwandelt Extremitäten in Räder Reife-Frucht: Shinobu macht Objekte und Menschen älter

Shinobu macht Objekte und Menschen älter Reset-Frucht: Ain verjüngert Lebewesen und Objekte (11. Film)

Ain verjüngert Lebewesen und Objekte (11. Film) Rollen-Frucht: Aberon verwandelt Hände und Füße in Rollen

Aberon verwandelt Hände und Füße in Rollen Rost-Frucht: Shuu kann alles rosten lassen

Shuu kann alles rosten lassen Rotier-Frucht: Buffalo bringt jedes Körperteil zum Rotieren und diese beispielsweise als Propeller zum Fliegen nutzen

Buffalo bringt jedes Körperteil zum Rotieren und diese beispielsweise als Propeller zum Fliegen nutzen Sahne-Frucht: Charlotte Opera erzeugt Sahne

Charlotte Opera erzeugt Sahne Schatten-Frucht: Gecko Moria kontrolliert Schatten

Gecko Moria kontrolliert Schatten Schaum-Frucht: Kalifa erzeugt Schaum, Seife und Seifenblasen

Kalifa erzeugt Schaum, Seife und Seifenblasen Scheren-Frucht: Inazuma erzeugt Scheren aus seinem Körper

Inazuma erzeugt Scheren aus seinem Körper Schiebe-Frucht: Morley kann den Boden zusammenschieben oder auseinanderdrängen und dadurch verformen

Morley kann den Boden zusammenschieben oder auseinanderdrängen und dadurch verformen Schlaf-Frucht: Noko lässt jedes Lebewesen einschlafen

Noko lässt jedes Lebewesen einschlafen Schleck-Frucht: Charlotte Perospero kann alles kandieren

Charlotte Perospero kann alles kandieren Schmelz-Frucht: Don Acchiino erhöht seine Körpertemperatur

Don Acchiino erhöht seine Körpertemperatur Schriftrollen-Frucht: Raizo erschafft und erschafft und setzt Schriftrollen, um beispielsweise Angriffe auf Gegner zurückzulenken

Raizo erschafft und erschafft und setzt Schriftrollen, um beispielsweise Angriffe auf Gegner zurückzulenken Schwebe-Frucht: Shiki hebt die Schwerkraft auf (10. Film)

Shiki hebt die Schwerkraft auf (10. Film) Schwimm-Frucht: Senor Pink schwimmt durch feste Gegenstände

Senor Pink schwimmt durch feste Gegenstände Seelen-Frucht: Charlotte Linlin entzieht Menschen ihre Seele

Charlotte Linlin entzieht Menschen ihre Seele Sichel-Frucht: Erik erzeugt messerscharfe Luftstöße

Erik erzeugt messerscharfe Luftstöße Siede-Frucht: Bill bringt alles zum Sieden

Bill bringt alles zum Sieden Spiegel-Frucht: Charlotte Brulee erschafft Spiegel

Charlotte Brulee erschafft Spiegel Spiral-Frucht: Bellamy nutzt Gliedmaße als Sprungfedern

Bellamy nutzt Gliedmaße als Sprungfedern Stachel-Frucht: Zala lässt Stacheln am Körper wachsen

Zala lässt Stacheln am Körper wachsen Stampf-Frucht: Issho manipuliert die Gravitation

Issho manipuliert die Gravitation Stein-Frucht: Pica verbindet sich mit Gestein

Pica verbindet sich mit Gestein Steinschlag-Frucht: Bear King erhärtet seinen Körper wie Stein (2. Film)

Bear King erhärtet seinen Körper wie Stein (2. Film) Stimmen-Frucht: El Drago feuert Schallwellen aus dem Mund ab (1. Film)

El Drago feuert Schallwellen aus dem Mund ab (1. Film) Stroh-Frucht: Basil Hawkins erschafft Voodoo-Puppen aus Stroh

Basil Hawkins erschafft Voodoo-Puppen aus Stroh Taschen-Frucht: Blamenco erschafft Taschen am Körper

Blamenco erschafft Taschen am Körper Tatzen-Frucht: Bartholomäus Bär kontrolliert Druck, Gefühle und Bewegungen im Raum

Bartholomäus Bär kontrolliert Druck, Gefühle und Bewegungen im Raum Tonnen-Frucht: Machvise verändert das eigene Körpergewicht beliebig

Machvise verändert das eigene Körpergewicht beliebig Totenreich-Frucht: Brook wurde wieder lebendig und kann seine Seele kontrollieren

Brook wurde wieder lebendig und kann seine Seele kontrollieren Trenn-Trenn-Frucht: Buggy zerlegt seinen Körper in Einzelteile

Buggy zerlegt seinen Körper in Einzelteile Unsichtbarkeits-Frucht: Shiryuu macht alles unsichtbar

Shiryuu macht alles unsichtbar Visions-Frucht: Ann kann Illusionen erschaffen (13. Film)

Ann kann Illusionen erschaffen (13. Film) Wachs-Frucht: Gal Dino erzeugt Wachs

Gal Dino erzeugt Wachs Waffen-Frucht: Baby 5 verwandelt ihre Körperteile in Waffen

Baby 5 verwandelt ihre Körperteile in Waffen Wäsche-Frucht: Kranich entzieht Menschen Boshaftigkeit

Kranich entzieht Menschen Boshaftigkeit Wring-Frucht: Charlotte Smoothie presst Lebewesen aus

Charlotte Smoothie presst Lebewesen aus Würfel-Frucht: Gairam formt alles zu Würfeln um

Gairam formt alles zu Würfeln um Zeit-Frucht: Kouzuki Toki kann in die Zukunft reisen

Kouzuki Toki kann in die Zukunft reisen Ziel-Frucht: Van der Decken IX. kann Gegenstände werfen, die ein markiertes Ziel verfolgen

Logia-Teufelsfrüchte

Mithilfe der Logia-Früchte können Personen den eigenen Körper in ein neues Element verwandeln und in dieser Form kontrollieren. Durch die Verwandlung können die Charaktere gegnerischen Angriffen gut ausweichen.

Candy-Frucht: Gasbade wird zu Sirup (4. Film)

Gasbade wird zu Sirup (4. Film) Donner-Frucht: Enel wird zu Strom

Enel wird zu Strom Feuer-Frucht: Sabo wird zu Feuer

Sabo wird zu Feuer Finster-Frucht: Marshall D. Teach erschafft und kontrolliert eine dunkle Materie, die andere Fruchtnutzer einsaugen kann und Teufelskräfte bei Kontakt annulliert

Marshall D. Teach erschafft und kontrolliert eine dunkle Materie, die andere Fruchtnutzer einsaugen kann und Teufelskräfte bei Kontakt annulliert Flüssigkeits-Frucht: Honey Queen wird zu einer Flüssigkeit (2. Film)

Honey Queen wird zu einer Flüssigkeit (2. Film) Funkel-Frucht: Borsalino wird zu Licht

Borsalino wird zu Licht Gas-Frucht: Caesar Crown wird zu Gas

Caesar Crown wird zu Gas Gefrier-Frucht: Kuzan wird zu Eis

Kuzan wird zu Eis Magma-Frucht: Sakazuki wird zu Magma

Sakazuki wird zu Magma Papier-Frucht: Simon wird zu Papier (One Piece Secret Treasure of Phantom Island)

Simon wird zu Papier (One Piece Secret Treasure of Phantom Island) Rauch-Frucht: Smoker wird zu Rauch

Smoker wird zu Rauch Sand-Frucht: Sir Crocodile wird zu Sand

Sir Crocodile wird zu Sand Schnee-Frucht: Mone wird zu Schnee

Mone wird zu Schnee Sumpf-Frucht: Caribou wird zu Morast

Zoan-Teufelsfrüchte

Wer eine Zoan-Frucht isst, erlangt die Fähigkeiten einer anderen Lebewesen-Spezies. So können Lebewesen zu Tieren, Menschen oder auch Tier-Menschen mutieren. Dazu zählen auch die von Caesar Crown künstlich hergestellten Smile-Früchte, die allerdings nicht das volle Potential der echten Teufelsfrüchte erreichen können und deshalb nicht mit in diese Liste aufgenommen wurden.

Die Teufelsfrüchte sind nach dem jeweiligen Lebewesen benannt, in das sich der Anwender oder die Anwenderin transformieren kann. Von vielen Teufelsfrüchten gibt es sogar mehrere Modelle.

Alpaka-Frucht: Alpacacino

Alpacacino Bull-Bull-Frucht, Modell Bison: Dalton

Dalton Bull-Bull-Frucht, Modell Giraffe: Ecki Zugluft

Ecki Zugluft Bull-Bull-Frucht, Modell Stier: Minotaurus

Minotaurus Dinosaurier-Frucht, Modell Allosaurus: X. Drake

X. Drake Dinosaurier-Frucht, Modell Brachiosaurus: Queen

Queen Dinosaurier-Frucht, Modell Pachycephalosaurus: Ulti

Ulti Dinosaurier-Frucht, Modell Pteranodon: King

King Dinosaurier-Frucht, Modell Spinosaurus: Page One

Page One Dinosaurier-Frucht, Modell Triceratops: Sasaki

Sasaki Ei-Frucht: Tamago

Tamago Elefanten-Frucht, Modell Elefant: Funkfried

Funkfried Elefanten-Frucht, Modell Mammut: Jack

Jack Fisch-Frucht, Modell Blauer Drache: Kaido

Kaido Fledermaus-Frucht, Modell Vampir: Patrick Redfield (One Piece: Unlimited World Red)

Patrick Redfield (One Piece: Unlimited World Red) Hunde-Frucht, Modell Dachshund: Fiffie

Fiffie Hunde-Frucht, Modell Schakal: Chaka

Chaka Hunde-Frucht, Modell Wolf: Jabura

Jabura Hunde-Frucht, Modell Chihuahua: Minochihuahua

Minochihuahua Hunde-Frucht, Modell Bake-Tanuki: Pato (One Piece: Unlimited World Red)

Pato (One Piece: Unlimited World Red) Hunde-Frucht, Modell Marderhund: Bunbuku

Bunbuku Hunde-Frucht, Modell Kyuubi: Catharina Devon

Catharina Devon Hunde-Frucht, Modell Okuchi no Makami: Yamato

Yamato Insekten-Frucht, Modell Hornisse: Bian

Bian Insekten-Frucht, Modell Nashornkäfer: Kabu

Kabu Katzen-Frucht, Modell Leopard: Rob Lucci

Rob Lucci Katzen-Frucht, Modell Gepard: Chiqicheetah

Chiqicheetah Katzen-Frucht, Modell Säbelzahntiger: Who’s Who

Who’s Who Koala-Frucht: Minokoala

Minokoala Maulwurf-Frucht: Miss Merry Christmas

Miss Merry Christmas Mensch-Mensch-Frucht, Modell Mensch: Tony Chopper

Tony Chopper Mensch-Mensch-Frucht, Modell Daibutsu: Senghok

Senghok Mensch-Mensch-Frucht, Modell Onyudo: Onimaru

Onimaru Pferde-Frucht, Modell Pferd: Pierre

Pierre Pferde-Frucht, Modell Rhinozeros: Minorhinoceros

Minorhinoceros Pferde-Frucht, Modell Zebra: Minozebra

Minozebra Salamander-Frucht, Modell Axolotl: Smiley

Smiley Schildkröten-Frucht: Pekoms

Pekoms Schlangen-Frucht, Modell Anakonda: Boa Sandersonia

Boa Sandersonia Schlangen-Frucht, Modell Königskobra: Boa Marigold

Boa Marigold Schlangen-Frucht, Modell Yamatanoorochi: Kurozumi Orochi

Kurozumi Orochi Spinnen-Frucht, Modell Rosamygale grauvogeli: Black Maria

Black Maria Vogel-Frucht, Modell Falke: Peruh

Peruh Vogel-Frucht, Modell Phönix: Marco

Marco Vogel-Frucht, Modell Adler: Buzz (One Piece 3D: Mugiwara Chase)

Buzz (One Piece 3D: Mugiwara Chase) Vogel-Frucht, Modell Albatross: Morgans

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Zu den Zoan-Früchten zählt ebenfalls die Mensch-Mensch-Frucht, Modell Nika von Monkey D. Ruffy, die eigentlich hinter der Gum-Gum-Frucht steckt. Näheres dazu findet ihr in unserem Info-Artikel.

Wie ihr seht, gibt es eine Menge Charaktere in One Piece, die von einer Teufelsfrucht genascht haben. Der einzige Charakter, der bislang zwei Teufelskräfte innehat, ist Marshall D. Teach, einer der vier Yonko-Piratenkaiser. Allerdings kann jeder Charakter nur die Kräfte von einer Teufelsfrucht besitzen. Bislang ist es unklar, wie er das umgehen konnte. Die Auflösung wird wohl in den kommenden Manga-Kapiteln erfolgen.

Behaltet dabei im Hinterkopf, dass mit den letzten Zügen von One Piece immer noch neue Teufelsfrüchte hinzukommen können. In den kommenden Monaten erscheinen außerdem der Kinofilm One Piece RED und das Rollenspiel One Piece Odyssey, in denen ebenfalls neue Teufelskräfte ans Tageslicht kommen können.

Welche Teufelskraft hättet ihr gerne im echten Leben?