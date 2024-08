Der finale Hauptantagonist von One Piece: Wer steckt hinter Imu und was macht ihn so mächtig? Alle wichtigen Infos zum Oberhaupt der Weltregierung und dessen wahrer Identität

In der bunten Welt von One Piece gab es zahlreiche Gegner*innen, mit denen sich die Strohhüte schonmal schlagen mussten, um ihr Abenteuer fortzusetzen. Dazu gehören natürlich die ganzen unterschiedlichen Piraten wie die sieben Herrscher der Meere und die ganze Weltregierung, als Ruffy ihnen offiziell in der Enies Lobby-Arc den Krieg erklärt hat.

Aber eine Person steht über all diesen Feinden von Ruffy. Diese Figur scheint nicht nur irgendein Antagonist in der Geschichte zu sein, sondern entwickelte sich über die Zeit zum wichtigsten Gegenspieler der Strohhüte: Im/Imu, der im Untergrund alle Strippen zieht.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoilers zu den wahren Antagonisten in One Piece, zur Egghead-Arc, dem verlorenen Jahrhundert und Joy Boys Vergangenheit.

Was wir alles über Im/Imu wissen

Der alleinige Herrscher der Nationen

Über Im oder Imu ist sehr wenig bekannt. Das Wort und der Name Im/Imu ist nur ein Platzhalter, der wahre Name des Antagonisten ist nicht bekannt. Auch das Geschlecht von Imu ist ein Mysterium.

Imu besetzt den leeren Thron im Pangaea Schloss. Offiziell wurde gesagt, dass niemand diesen Thron besetzen muss, um den Frieden und die Balance zwischen den Nationen zu halten, aber in Wirklichkeit hat Imu diese Rolle übernommen.

Hinter den Kulissen herrscht er im Geheimen und steht direkt über den Fünf Weisen, die an der Spitze der Regierung stehen. Die Öffentlichkeit weiß nichts von seiner Existenz und er wird auch alles tun, damit es so bleibt.

Imu besetzt den leeren Thron und herrscht über die Fünf Weisen. (Bild: © Toei Animation)

Imus Grausamkeit kennt keine Grenzen. Das zeigte sich bei der Vernichtung vom Königreich Lulusia. Imu nutzte die Mother Flame als Energiequelle einer antiken Waffe. Als Test für den Schaden, den die Waffe anrichten konnte, ordnete Imu die Vernichtung von Lulusia an ohne Rücksicht auf dessen Bewohner*innen und benachbarten Nationen zu nehmen.

Imu ist ebenfalls in der Lage, sich in ein gigantisches Monster zu verwandeln, das starke Ähnlichkeiten mit dem Seemonster Umibōzu in der japanischen Mythologie hat. Imu erwies sich auch als gefährlicher Gegner, als er Sabo mit spitzen Pfeil-förmigen Tentakeln schwerwiegende Verletzungen zufügt, als dieser von dessen Existenz erfahren hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Empfindet einen großen Hass auf diejenigen mit dem D. im Namen

Imus Hass auf die D. Familie lässt sich deutlich in dessen Umgang mit den Fahndungsplakaten von Monkey D. Ruffy und Marshall D. Teach im privaten Gemach erkennen, die zerrissen oder zerfetzt rumliegen.

Es scheint, dass Imu die D. Familie so sehr aufgrund eines “uralten Feindes” hasst, was auf das verlorene Jahrhundert zurückzuführen ist, in dem Joy Boy und seine Verbündeten einen Krieg mit der Weltregierung ausgetragen haben.

Imu hält das Fahndungsplakat von Money D. Ruffy in der Hand. (Bild: © Toei Animation)

Imus Verbindung zur Nefertari Family

Es hat sich gesagt, dass der Antagonist einen großen Groll gegenüber der Nefertari Familie hegt. Hauptsächlich aufgrund von Queen Lilis Handlungen in der Zeit des verlorenen Jahrhunderts, das für die Verstreuung der Poneglyphs auf der ganzen Welt gesorgt hatte. Imu glaubt, dass es sich dabei um kein Versehen gehandelt hat und volle Absicht war.

Obwohl Imu diesen Groll im Herzen trägt, besitzt der Antagonist immer noch ein Bild von Lili in seinen privaten Gemächern und schaut sich es manchmal an. Der Grund, warum er so ein Bild trotz seines Hasses auf die Familie bei sich behält, ist unbekannt. Die Community spekuliert über eine potenzielle vergangene Liebesbeziehung zwischen den beiden, was aber nicht offiziell enthüllt wurde.

Momentan hat Imu ein großes Interesse an Prinzessin Vivi, die ebenfalls Träger des Namen D. ist. Zumindest hat er die Fünf Weisen damit beauftragt, sie festzunehmen und zu sich zu bringen.

Wer ist Im/Imu wirklich?

Es gibt noch keine direkte Antwort darauf und Oda hat mit den letzten Entwicklungen und Enthüllungen in der Egghead-Arc Fans noch weiter auf die Folter gespannt. Aber eins ist sicher: Mit Imu ist nicht zu spaßen, da er keinen Halt vor irgendjemanden macht, sollte seine Existenz an die Öffentlichkeit kommen.

Nicht nur hat Imu das Königreich Lulusia zerstört, sondern scheint auch noch ein uralter Gegner Joy Boys zur Zeit des verlorenen Jahrhunderts gewesen zu sein. Auch die Verbindung zur Nefertari Königsfamilie, die ebenfalls im damaligen Krieg verwickelt war, bestätigt diese Mutmaßung.

Als alleiniger Herrscher über die Nationen und die Weltregierung ist Imu ein Gegner, dem die Strohhüte früher oder später gegenüberstehen werden. Bis es soweit ist und Oda nichts anderes geplant hat, wird die wahre Identität von Imu ein Mysterium bleiben.

Was für Theorien habt ihr zur wahren Identität von Imu und welche Verbindung hat Imu euer Meinung nach zur D. Familie und Joy Boy?