One Piece: Neues Manga-Kapitel enthüllt eine weitere Person mit dem mysteriösen D. im Namen

Neben Ruffy gibt es noch weitere Personen mit einem D. im Namen.

Der Manga zu One Piece befindet sich in seinen letzten Zügen. Vor dem Finale löst Zeichner Eiichiro Oda die wichtigsten Rätsel auf, weshalb sich aktuell ein wichtiges Ereignis an das nächste reiht. Im neuen Kapitel 1085 erfahren wir nun, dass es eine weitere Person gibt, die den „Willen des D.“ in sich trägt.

Achtung, Spoiler: Wir verraten im folgenden Artikel, was es mit dem Willen des D. auf sich hat und welche Person ebenfalls dazu zählt. Solltet ihr mit der Geschichte noch nicht so weit sein, könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt wiederkehren.

One Piece: Eine weitere Person trägt den Willen des D. in sich

Um welche Person handelt es sich? König Kobra erklärt gegenüber den Fünf Weisen und Im, dass seine Vorfahrin, die vor 800 Jahren gelebt hat, D. Nefeltari D. Lily hieß. Da das D. mit den Generationen weitergegeben wird, bedeutet das, dass auch König Kobra selbst und seine Tochter Vivi das D. im Namen tragen.

Vivi heißt also mit vollem Namen Nefeltari D. Vivi. Damit gehört sie wie viele andere Charaktere zu der Personengruppe, die den Willen des D. in sich tragen.

Ihr wollt mit One Piece anfangen? Wir erklären euch, wieso ihr keine Angst vor den 1.000 Folgen haben solltet:

Welche Personen tragen ebenfalls ein D. im Namen? Bekannte Charaktere, die ebenfalls die Initiale D. tragen, sind Monkey D. Ruffy, Trafalgar D. Water Law und Marshall D. Teach aka Blackbeard. Sogar Puma D. Ace und Gol D. Roger gehörten der Personengruppe an.

Was ist der Wille des D.? Die Charaktere, die das D. im Namen tragen, sind die Feinde der Gründer der Weltregierung. Unter den Weltaristokraten wird erzählt, dass sie der „natürliche Feind Gottes“ sind und sie sich deshalb vor ihnen in Acht nehmen sollten.

Das D. steht außerdem mit dem Wissen um das Verlorene Jahrhundert im Zusammenhang. Die Ereignisse während des Verlorenen Jahrhunderts werden von der Weltregierung totgeschwiegen, doch Lily verbreitete das Wissen darum mit den Porneglyphen, die in der Welt verstreut wurden. Dabei handelt es sich um quadratische Gebilde, die in einer alten Sprache Informationen zu dem vergessenen Jahrhundert preisgeben.

Doch was genau der Wille des D. ist, das wissen weder die Träger noch die Leser*innen des One Piece-Mangas. Das genaue Ziel der Personen mit einem D. im Namen weiß nur Mangaka Eiichiro Oda. Wir müssen also abwarten, bis er das Rätsel um den Buchstaben D. endgültig auflöst.

Was glaubt ihr: Was steckt hinter dem mysteriösen D.?