One Piece: Zorros Stammbaum enthüllt einen überraschenden Vorfahren

Lorenor Zorros Stammbaum hält eine massive Überraschung für One Piece-Fans bereit.

One Piece-Fans speisen aktuell ganz vorzüglich. Der Manga nähert sich seinem Ende und in der letzten Saga geht es momentan so richtig zur Sache. Aber auch außerhalb davon gibt es haufenweise interessante Neuigkeiten. Serien-Schöpfer Eiichiro Oda hat jetzt zum Beispiel den Stammbaum des Piratenjägers Lorenor Zorro veröffentlicht. Und der hat es in sich.

One Piece-Macher bestätigt: Lorenor Zorro ist mit Shimotsuki Ryuma verwandt

Darum geht's: Lorenor Zorro kämpft mit nur einem Auge, aber dafür mit drei Schwertern. Der absolut fähige Kämpfer ist die rechte Hand von Monkey D. Ruffy und seines Zeichens das erste weitere Mitglied der Strohhutpiraten-Bande.

Stammbaum enthüllt: In einer neuen Ausgabe des One Piece-Magazons hat der Erfinder, Schöpfer und Zeichner Eiichiro nun den Stammbaum von Lorenor Zorro veröffentlicht. Der hält einige Überraschungen bereit beziehungsweise bestätigt eine lange gehegte Vermutung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wir wissen dadurch jetzt zum Beispiel, dass Zorros Großmutter väterlicherseits namens Furiko die jüngere Schwester von Shimotsuki Ushimaru war. Beide stammen dem neuen Stammbaum zufolge von Shimotsuki Ryuma ab. Ihr Versteht nur Bahnhof? Macht nichts.

Verwandt mit legendärem Samurai: Was hierbei wirklich wichtig ist, ist das Folgende. Lorenor Zorro stammt vom legendären Samurai Shimotsuki Ryuma ab, dem sogenannten Schwertgott. Der hat vor Jahrhunderten gelebt und gilt als einer der besten One Piece-Schwertkämpfer aller Zeiten.

Was ist daran so krass? Dass Zorro von Ryuma abstammt, ist vor allem deshalb wichtig, weil er den als Zombie-General wiederbelebten Ryuma im Thriller Bark-Arc einst selbst besiegt hat.

Außerdem wissen wir jetzt, dass Lorenor Zorro mehr als nur berechtigt war, das damals verdiente Schwert Shusui zu führen. Er hat es zwischenzeitlich zwar durch Enma ersetzt, aber es stand ihm auf jeden Fall zu.

Dass so eine elementare Info einfach außerhalb des Mangas oder Animes veröffentlicht wird, sorgt ebenfalls für großes Staunen. Die Fans freuen sich jedenfalls in den Kommentaren und Social Media-Reaktionen – viele wussten es natürlich schon immer. Nichtsdestotrotz hätten einige sich einen Flashback im Wano-Arc oder ähnliches gewünscht.

Wie findet ihr es, dass Zorro einfach mit dem legendären Samurai Shimotsuki Ryuma verwandt ist?