One Piece trifft auf Pokémon: Figurenhersteller gibt einem Monster Ruffys Gear 4-Form und es ist aufgerechnet Gengar

One Piece und Pokémon ist eine außergewöhnliche Kombnination, die man nicht allzu oft sieht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die Welten von One Piece und Pokémon können nicht unterschiedlicher sein und doch gibt es manchmal Überschneidungen in Form von Fan-Zeichnungen, wo die Strohhüte entweder als Taschenmonster selbst oder als Trainer dargestellt werden.

Ein Figurenhersteller hat sich jedoch etwas anderes und komplett Neues überlegt: Ruffy in seiner Gear 4-Form, aber als Pokémon. Dabei hat sich der Hersteller ausgerechnet Gengar ausgesucht und ihm den Look von Ruffy verpasst – seine Narben inklusive!

Gengar in Ruffys Gear 4-Form als Figur, aber eine Sache fehlt!

One Piece-Fan Pookiepiece und der leidenschaftliche Gengar-Fan avianoir haben auf X einen Beitrag zu einer ganz bestimmten Crossover-Figur zwischen One Piece und Pokémon geteilt. Dabei handelt es sich um eine 10 bis 15cm große Gengar-Figur im Stil von Ruffys Gear 4 von One Piece.

Die Sammelfigur wird von NIUZI Studio hergestellt und ist auch auf deren offizieller Webseite erhältlich. Das abgebildete Gengar hat sich nicht nur wie Ruffy im Anime größer aufgeblasen, sondern besitzt genau wie der Strohhut-Pirat in seiner Gear 4-Form die von Haki umhüllten dunkelroten Arme.

NIUZI Studio hat sogar bei der Produktion der Figur an Ruffys Narben gedacht, denn sowohl unter Gengars linkem Auge als auch auf seinem Oberkörper befinden sich die gleichen Narben wie auf Ruffys Körper. Allerdings fehlt das wichtigste Markenzeichen des Strohhut-Piraten: Der Strohhut von Ruffy!

Egla, was ist. Ruffy hat immer seinen Strohhut dabei. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Auf der One Piece x Pokémon-Figur fehlt vom Strohhut jede Spur – dabei ist es doch Ruffys Markenzeichen und der eine Gegenstand, der immer in seinem Besitz ist! Denn sogar in seiner großen Gear 4-Form legt Ruffy seinen Strohhut nie komplett ab, sondern lässt ihn hinten an seinem Kopf hängen.

Die Sammelfigur ist aktuell als Vorbestellung verfügbar und soll zu Release eine Höhe von 14cm, eine Breite von 12 cm und eine Länge von 10 cm haben. Wann die Gengar Gear 4-Figur verfügbar sein wird, ist nicht aufgelistet. Insgesamt soll der Spaß rund 60 Euro kosten und das ohne Versand.

Die Community liebt das unerwartete Crossover der beiden Serien

Ob es sich nun um eine offizielle Kollaboration von The Pokémon Company, Shueisha und Eiichiro Oda, dem Lizenzhalter und Mangaka von One Piece handelt, ist nicht bekannt. Eins ist jedoch sicher: Fans feiern diese unerwartete Fusion zwischen Ruffy und Gengar!

Unter dem Beitrag von X-User avianoir häufen sich eine Vielzahl von Fanstimmen, die sich die Figur zu Release holen wollen. Andere hingegen freuen sich nicht nur auf das kommende Gear 4-Gengar, sondern zeigen auch ihre eigenen Sammlerstücke. Darunter beispielsweise Gengar als Pirat Blackbeard. Sogar einen Gengar im Naruto-Kostüm soll es geben.

Wer hätte gedacht, dass Gengar mal als Ruffy cosplayen würde? (Bild: © The Pokémon Company / OLM)

Der Großteil der Community liebt es, das finstere Geist-Pokémon in der Kleidung von Ruffy und seinem Gear 4 zu sehen. Dabei spekulieren einige Fans sogar darüber, welche Pokémon zu anderen Charakteren passen könnten.

Darunter Hancock als Gardevoir oder die ganze Strohhut-Crew als Gengar-Figuren, während andere hingegen eher der Meinung sind, dass Epitaff oder ein anderes Affen-Pokémon besser zu Ruffy gepasst hätten.

Wie ist eure Meinung zu diesem unerwarteten Crossover und welches Pokémon würdet ihr Ruffy und seinen Crewmitgliedern zuordnen?