One Piece bestätigt nach 4 Jahren offiziell diese Theorie zu Zorro und viele Fans haben es eigentlich schon längst gewusst

Fans bekommen endlich die Bestätigung über Zorros Haki auf offiziellem Wege. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Zorro ist einer der stärksten Charaktere in der Welt von One Piece. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Schwertkämpfer und Strohhutpirat die mächtigen Haki-Fähigkeiten wie Rüstungshaki und Observationshaki beherrscht. Seit seinem Kampf mit Kaido in Kapitel 1010 gibt es einen direkten Hinweis darauf, dass Zorro auch die seltenste und stärkste Form des Haki beherrscht: das Königshaki.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Die drei mächtigen Fähigkeiten des Haki

Mit den Haki-Fähigkeiten ist in der Welt von One Piece nicht zu spaßen. Nur wenige Figuren in One Piece besitzen die Fähigkeit, die mysteriöse und als “Haki” bekannte Kraft einzusetzen und übermenschliche Fähigkeiten zu demonstrieren. Es gibt drei unterschiedliche Haki-Formen:

Das Rüstungshaki , mit dem der eigene Körper verhärtet, geschützt oder Angriffe verstärkt werden können.

, mit dem der eigene Körper verhärtet, geschützt oder Angriffe verstärkt werden können. Das Observationshaki, mit der die Präsenz, Gefühle und Stärke einer anderen Person wahrgenommen wird, was Vorteile im Kampf bietet.

mit der die Präsenz, Gefühle und Stärke einer anderen Person wahrgenommen wird, was Vorteile im Kampf bietet. Das Königshaki erlaubt es, Gegner mit der eigenen Willensstärke in die Knie zu zwingen. Dabei ist die Ausstrahlung so stark, dass Gegenstände zerbrechen und einzelne Individuen in Ohnmacht fallen können.

Mehr Informationen zu den einzelnen Haki-Formen und wer alles das Königshaki beherrscht, findet ihr hier:

Der Königshaki gilt als die stärkste und seltenste Form des Hakis. Im Gegensatz zum Rüstungs- und Observationshaki kann das Königshaki nicht erlernt werden, sondern ist angeboren. Es ist so stark, dass es die anderen Formen aufheben und sogar “überschreiben” kann.

Nach 4 Jahren endlich eine offizielle Bestätigung zu Zorros Königshaki

Zorro ist einer der wenigen Kämpfer*innen, der nun alle drei Haki-Formen beherrscht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Obwohl Kaido im Kampf gegen Zorro in Kapitel 1010 vermutete, dass der Schwertkämpfer in der Lage sei, Königshaki einzusetzen, wurde dies nie offiziell bestätigt und die Fans waren geteilter Meinung. Einerseits war Kaidos Anmerkung von vor vier Jahren für viele Zuschauer*innen und Leser*innen von One Piece schon eine klare Bestätigung und es gab keine Zweifel. Auf der anderen Seite gab es nie eine klare, offizielle Aussage, dass Zorro Königshaki benutzt und es wurde auch nie in seinen Fähigkeiten aufgelistet – bis jetzt!

Shonen Jump veröffentlichte zum neuen Band von One Piece zusätzliche Vivre-Karten mit allen wichtigen Informationen der Charaktere , etwa Fähigkeiten, Größe und Alter. X-User und Fan @pewpiece hat einen Blick auf Zorros aktuelle Vivre-Karte geworfen und die Karte in den sozialen Medien veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Direkt unter Zorros Namen und Titel sind die japanischen Begriffe und Schriftzeichen für die drei Haki-Varianten zu finden – auch die des Königshaki. Somit ist nun offiziell bestätigt worden, dass der Schwertkämpfer das Königshaki besitzt. Viele Fans hatten das eigentlich schon seit dem Kampf mit Kaido gewusst, aber durch die offizielle Bestätigung gibt es keinen Platz für Zweifel mehr.

Der offizielle One Piece-Account hatte die Vivre-Karten ebenfalls veröffentlicht, den Artikel kurz danach aber wieder gelöscht. Es wird vermutet, dass nun womöglich auf einen geeigneten Zeitpunkt gewartet wird, um diese Information auf eine besondere Art und Weise zu bestätigen.

Aber nun zu euch: Überrascht euch diese Bestätigung zu Zorros Königshaki?