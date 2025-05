One Punch Man-Schöpfer gewinnt mit seinem neuesten Manga einen der angesehensten Preise in ganz Japan

One Punch Man ist nicht das einzige Werk von One, dem Autor und Schöpfer der Reihe: Er hat auch Versus geschrieben.

One Punch Man erfreut sich größter Beliebtheit und die Anime-Adaption startet bald in die dritte Staffel. Vorher gibt es aber noch mehr gute Neuigkeiten: Der Erfinder und Autor von One Punch Man hat mit seinem neuesten Werk einen der renommiertesten Manga-Preise in Japan gewonnen. Es handelt sich dabei um sein Werk Versus, das ordentlich gefeiert wird.

Versus von One Punch Man-Autor One gewinnt den Kodanshan Manga Award

Darum geht's: Schon 2022 hat sich One (One Punch Man, Mob Psycho 100) mit dem Überraschungserfolg Versus zurückgemeldet. Jetzt wurde das Werk vom Kodanshan-Verlag mit der hauseigenen Auszeichnung in der allgemeinen Kategorie geehrt.

0:43 One Punch Man kehrt nach 6 Jahren in Season 3 zurück - zusammen mit den stärksten Helden der Welt

Autoplay

Damit reiht sich Versus in eine illustre Riege an extrem erfolgreichen und beliebten Mangas ein. Letztes Jahr hat beispielsweise Frieren gewonnen, einige Jahre davor war es Attack on Titan. Tokyo Revengers, Shingeki no Kyojin oder Blue Lock zählen ebenfalls zu den bisherigen Gewinnern.

Das könnte bedeuten, dass sich auch Versus zu einer der erfolgreichsten Manga-Reihen überhaupt aufschwingt. Sehen wir uns die bisher ausgezeichneten Mangas und Ones bisherige Veröffentlichungen so an, wirkt das durchaus realistisch.

Der Autor selbst reagiert überrascht und erfreut:

"'Versus' erhielt den Kodansha Manga Award. Ich bin überrascht und glücklich. Vielen Dank an euch alle. Danke!"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Worum geht's in Versus? Die Story von Versus dreht sich um eine Welt, die schon vor vielen Jahren von einer Horde Dämonen eingenommen wurde. Die Menschheit steht am Rande der Auslöschung, schickt in einem letzten, verzweifelten Aufbäumen aber noch einmal 47 Helden in die Schlacht, um den Dämonenkönigen die Stirn zu bieten.

Wann und wie geht es mit One Punch Man weiter? Allzu lange müssen wir uns zum Glück nicht mehr gedulden, bis die dritte Staffel der Anime-Serie endlich veröffentlicht wird. Es gibt mit dem Oktober 2025 jetzt auch schon einen festen Zeitraum, in dem es so weit sein soll.

Ob Versus auch irgendwann als Anime adaptiert wird, steht noch nicht fest. Aber dass der Manga mit dem Kodansha-Award ausgezeichnet wurde, dürfte die Chancen auf jeden Fall erhöhen.

Habt ihr Versus schon gelesen? Was findet ihr besser, Versus oder One Punch Man?