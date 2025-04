Onimusha Way of the Sword - Spielzeit: Entwickler verrät, wie lange uns das Reboot beschäftigen wird

Es gibt neue Infos zu Onimusha: Way of The Sword.

Die Onimusha-Reihe kehrt zurück. Im kommenden Jahr gehen wir im düsteren Onimusha: Way of The Sword im feudalen Japan wieder auf Yokai-Jagd. Nach dem Reveal des Action-Adventures auf den Game Awards 2024 gibt es nun endlich neue Infos, die aus einem Famitsu-Interview mit Satoru Nihei, dem Director des Spiels, sowie Producer Akihito Kadowaki hervorgehen (via GameRant).

Die Macher haben sich dabei unter anderem zur Spielzeit des kommenden Reboots geäußert und geben einige weitere Gameplay-Details bekannt.

So lange seid ihr mit Onimusha: Way of the Sword beschäftigt

Die Spielzeit von Onimusha: Way of the Sword soll sich auf rund 20 Stunden belaufen. Damit dürfte der Titel in etwa so lang ausfallen wie Onimusha: Dawn of Dreams, das 2006 für die PS2 erschien.

Way of the Sword gehört damit zu den umfangreicheren Serien-Ablegern: Für Teil 3 braucht ihr laut Howlongtobeat circa 12 Stunden, Teil 2 nimmt 9,5 Stunden in Anspruch und das erste Onimusha kann in 4,5 Stunden abgeschlossen werden.

Den Enthüllungs-Trailer zu Onimusha: Way of the Sword könnt ihr euch hier ansehen:

1:23 Onimusha: Way of the Sword ist der erste neue Teil der Reihe seit 2006

Autoplay

Durch eine Open World streifen wir in Way of the Sword übrigens nicht. Uns erwartet ein serientypisches Action-Adventure mit linearer Level-Struktur, wie die Macher im Famitsu-Interview ebenfalls erklären.

Hier sind alle weiteren neuen Infos zum neuen Onimusha aus dem Interview im Überblick:

Way of the Sword ist kein Open World-Spiel, sondern ein lineares Abenteuer, in dem wir uns durch mehrere Stages/Gebiete bewegen

wir kämpfen nicht nur, sondern müssen auch Puzzles lösen

Ihr braucht kein Vorwissen aus vorherigen Onimusha-Ablegern: Es gibt keine Verbindung zu den älteren Spielen

es gibt keine Schwierigkeitsgrade, aber das Spiel soll sowohl Kenner*innen der alten Teile sowie Neulinge glücklich machen

Issen-System: Hierbei handelt es sich um die Parier-Mechanik des Titels. Parieren wir erfolgreich gegnerische Angriffe, so können unsere eigene Angriffsstärke drastisch erhöhen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann erscheint Onimusha: Way of The Sword? Das Reboot soll 2026 auf den Markt kommen und ist für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC geplant. Ein konkretes Release-Datum hat Capcom bislang nicht bekannt gegeben.

Was ist eure Meinung zum Onimusha-Reboot? Freut ihr euch auf das Spiel?