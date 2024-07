Open-World-Hit für PS5 im Angebot: Dieses Action-Rollenspiel aus 2024 gibt’s bei Amazon jetzt schon günstig!

Bei Amazon bekommt ihr jetzt ein PS5-exklusives Open-World-Spiel aus 2024 zum stark reduzierten Preis.

Habt ihr Lust auf ein Open-World-Spiel für PS5, das spannende Schwertkämpfe in einem unverbrauchten Setting bietet? Dann aufgepasst: Bei Amazon könnt ihr jetzt das erst im März 2024 erschienene Rise of the Ronin im Angebot abstauben. So günstig wie hier bekommt ihr das Action-Rollenspiel mit Soulslike-Anleihen laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo:

Aktuell gibt es das Spiel bei Amazon ansehnliche 43 Prozent günstiger – kein schlechter Deal für ein PS5-Exklusivspiel, das erst vor wenigen Monaten erschienen ist. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit ändern.

Rise of the Ronin: Was bietet das Open-World-Soulslike für PS5?

9:53 Absturz oder Überflieger? - Das PS5-Exclusive Rise of the Ronin macht's spannend

Rise of the Ronin ist ein Open-World-Spiel, das im Japan des Jahres 1863 angesiedelt ist und dadurch auf den ersten Blick an Ghost of Tsushima erinnert. Durch seinen Fokus auf spektakuläre und fordernde Bosskämpfe hat Rise of the Ronin aber mindestens ebenso viel mit Soulslikes wie Elden Ring gemein. So schwer wie die Spiele von From Software ist es aber schon deshalb nicht, weil ihr zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen könnt.

Tatsächlich sind die spannenden Samurai-Duelle das Highlight von Rise of the Ronin. Ähnlich wie in Sekiro ist hier das perfekte Kontern gegnerischer Angriffe notwendig für den Erfolg. Dadurch stört ihr nämlich die Haltung eurer Feinde, woraufhin ihr besonders mächtige kritische Angriffe anbringen könnt.

Die Duelle gegen Bossgegner sind das spielerische Glanzstück von Rise of the Ronin.

Anders als das vom selben Studio stammende Nioh setzt Rise of the Ronin auf ein komplett historisches Setting. Magie, Monster und Dämonen gibt es also nicht. Stattdessen dreht sich die Geschichte um die Aufstände gegen die brutale Herrschaft des Shogun und bietet komplexe Charaktere und spannende Ansätze. Trotzdem ist Rise of the Ronin kein Spiel, das man für die Story spielen müsste. Das Gameplay steht klar im Vordergrund.

Für die Langzeitmotivation sorgt zudem ein vielseitiges Fortschrittssystem. Ihr bekommt gleich mehrere Skilltrees, die von den verschiedensten Kampf-Fähigkeiten über Heilung bis hin zum Zähmen von Tieren reichen. Das erlaubt euch, euren Spielstil immer wieder anzupassen, was auch nötig ist, da ihr im Spielverlauf auf Feinde mit sehr unterschiedlichen Angriffsstrategien trefft.

Für einen normalen Spieldurchgang in Rise of the Ronin mit Story und ein paar Nebenmissionen könnt ihr mit gut 40 Spielstunden rechnen. Wer wirklich alle Aufgaben abhaken möchte, kann aber natürlich noch sehr viel mehr Zeit im feudalen Japan verbringen.

Wer noch mehr günstige Schnäppchen oder auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden will, sollte auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: