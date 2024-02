Rise of the Ronin ist für sein Entwicklerstudio Team Ninja ein kleiner Kurswechsel: Das ist seit frühen Ninja Gaiden-Zeiten bis hin zur Nioh-Reihe und ihrem jüngsten Release Wo Long nämlich vor allem für eine Sache bekannt: richtig knackige, missionsbasierte Nahkampf-Actionspiele.

Zudem steht der japanische Entwickler nach FromSoftware in zweiter Reihe, was die besten Soulslikes der vergangenen zehn Jahre anbelangt. Jetzt geht das Team mit einer Open World und anpassbaren Schwierigkeitsgraden mit Rise of the Ronin in eine neue Richtung. Wird sich das Wagnis auszahlen?

