Open-World-Meisterwerk für PS5 im Angebot: Jetzt eines der besten Actionspiele dieser Generation zum Top-Preis abstauben!

Jetzt könnt ihr eines der besten PS5-Spiele überhaupt zum Top-Preis abstauben.

Gerade könnt ihr euch bei Amazon einen der ganz großen PS5-Hits, der in unserem GamePro-Test eindrucksvolle 92 Punkte kassiert hat, günstig im Sonderangebot schnappen. Das bislang vergleichsweise preisstabile First-Party-Spiel bekommt ihr jetzt 50 Prozent günstiger im Vergleich zum Preis im PlayStation Store. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Der Deal ist Teil der Days of Play-Angebote, durch die noch viele weitere PS5-Spiele und auch Hardware wie Controller reduziert sind und die noch bis zum 11. Juni laufen. Trotzdem könnten einzelne Angebote natürlich schon früher ausverkauft sein. Mehr Deals aus dem Days of Play Sale findet ihr hier:

Das beste Open-World-Spiel für PS5 überhaupt?

Allein schon die Fortbewegung durch New York in Spider-Man 2 ist ein wahres Vergnügen.

Wir sprechen hier natürlich von Marvel’s Spider-Man 2, Sonys großem First-Party-Hit für PS5, der weltweit Top-Wertungen abgestaubt hat. Das riesige Open-World-Spiel überzeugt unter anderem durch Produktionsqualität auf allerhöchstem AAA-Niveau, wodurch New York noch glaubhafter und lebendiger wirkt als zuvor, und durch spannende und toll inszenierte Kämpfe, die an die Batman-Arkham-Reihe erinnern.

Diesmal dürft ihr sowohl Peter Parker als auch Miles Morales spielen, was für mehr spielerische Abwechslung als in den beiden Vorgängern sorgt, zumal beide Helden neue Fähigkeiten mitbringen. Außerdem sind zu Manhattan mit Brooklyn und Queens noch zwei weitere Stadtteile dazugekommen, weshalb die Spielwelt jetzt noch riesiger ist. Glücklicherweise macht wie in den Vorgängern allein schon die Bewegung durch diese Welt einen riesigen Spaß.

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Autoplay

Sich in halsbrecherischer Geschwindigkeit von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer zu schwingen und dabei den Ausblick über New York zu genießen, vermittelt das Gefühl, ein Superheld zu sein, so gut wie kaum ein anderes Spiel. Um besonders große Entfernungen überwinden zu können und auch in ländlicheren Gegenden mobil zu bleiben, steht euch mit den Webwings nun zudem ein weiteres Fortbewegungsmittel zur Verfügung, mit dem ihr durch die Luft gleiten könnt.

Hinzu kommt, dass Spider-Man 2 mit einer spannenden Story punkten kann und sogar noch interessante Nebenaufgaben zu bieten hat, an denen es im ersten Teil noch gemangelt hat. All das zusammen macht Spider-Man 2 mindestens zu einem der besten, wenn nicht sogar zum allerbesten Open-World-Spiel, das ihr für PS5 bekommen könnt, und das trotz anderer großer Hits wie Horizon: Forbidden West, das ihr bei Amazon übrigens gerade ebenfalls im Angebot bekommt: