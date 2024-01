Eines der besten Open-World-Spiele aller Zeiten: Elden Ring jetzt günstig für PS5 & PS4 schnappen!

Bei Amazon gibt's Elden Ring jetzt für PS5 und PS4 noch günstiger als im Black Friday Sale.

Bei Amazon gibt’s Elden Ring gerade zum Sparpreis: Für die PS4-Version mit kostenlosem PS5-Upgrade bezahlt ihr aktuell nur noch 33€. Das mag für ein bald zwei Jahre altes Spiel gar nicht mal so günstig klingen, für den Megahit Elden Ring gelten aber andere Maßstäbe: Laut Vergleichsplattformen war das Spiel schon seit Monaten nirgendwo mehr so günstig zu bekommen, selbst in Amazons Black Friday Sale 2023 lag der Preis mit 34,99€ ein bisschen höher.

Bei dem Angebot scheint es sich übrigens um die internationale und nicht um die deutsche Version zu handeln. Das betrifft aber nur die Verpackung und nicht das Spiel selbst: Elden Ring bietet ohnehin nur englische Sprachausgabe, Texte und Untertitel gibt’s aber natürlich auch auf deutsch.

Wie gut ist Elden Ring?

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Elden Ring ist ein fantastisches, düsteres Open-World-Spiel, das aus gutem Grund zahlreiche Auszeichnungen zum besten Spiel des Jahres 2022 abgestaubt hat. Auch uns hat das Action-RPG des Studios From Software, bekannt vor allem für die Dark Souls-Reihe, vollständig überzeugt. In unserem GamePro-Test haben wir stolze 94 Punkte vergeben, wie ihr hier nachlesen könnt:

Falls ihr euch bislang nicht an Souls-Spiele herangetraut habt, weil euch der Schwierigkeitsgrad zu hoch war, ist Elden Ring übrigens ein guter Einstiegspunkt: Zwar sind die Bosskämpfe nicht prinzipiell leichter als in Dark Souls oder Bloodborne, durch die offene Spielwelt wird der Frust aber deutlich abgemildert. Wenn ihr mal irgendwo nicht weiterkommt, geht ihr eben woanders hin und levelt euren Charakter weiter auf.

Durch die zehn verschiedenen Klassen stehen euch zudem ganz unterschiedliche Spielweisen offen. Was Elden Ring zu einem echten Top-Titel macht, ist aber nicht das Gameplay allein, sondern vor allem die Spielwelt, die nicht nur durch ihr hervorragendes Artdesign, sondern auch durch ihre vielen spannenden Details und Geheimnisse sowie die skurrilen Charakter punktet. Darüber hinaus wird euch ein gewaltiger Umfang geboten: Ihr könnt mit locker 100 Stunden Spielzeit rechnen.

