Open-World-Spiel für PS5 im Angebot: Dieses schicke Action-RPG aus Deutschland verdient mehr Aufmerksamkeit!

Trotz solch wunderschöner Landschaften ist dieses PS5-Spiel leider ziemlich untergegangen.

Leider bekommt nicht jedes gute Spiel den Erfolg, den es verdient. Im letzten Jahr ist beispielsweise ein Open-World-Spiel für PS5 erschienen, das trotz schicker Grafik, ungewöhnlichem Wüsten-Szenario und starkem, temporeichem Kampfsystem ziemlich untergegangen ist. Falls auch ihr diesen Geheimtipp bislang verpasst haben solltet, habt ihr jetzt durch dieses Amazon-Angebot die Chance, euren Fehler günstig auszubügeln:

Open World und Hack&Slash-Kämpfe: Das bietet der deutsche PS5-Geheimtipp!

5:38 Atlas Fallen macht in fünf Minuten Gameplay klar, dass es wohl das spannendste Action-RPG 2023 wird

Es geht um Atlas Fallen, mit dem sich das deutsche Studio Deck 13 ein gutes Stück von seinen vorhergehenden Soulslike-Spielen Lords of the Fallen und The Surge wegbewegt hat. Nahkampfbetonte Kämpfe und harte Bosse gibt es zwar noch immer, aber das hohe Tempo, die Beweglichkeit des Protagonisten und die Kombos und Spezialattacken erinnern eher an ein Hack&Slash-Rollenspiel im Stil von Devil May Cry.

Das wahre Highlight des Spiels ist aber die Open World und die Art, wie ihr euch durch diese bewegt: Rasend schnell gleitet euer Charakter über die Dünen der wunderschönen Wüstenlandschaften und macht hier und da Halt, um geheimnisvolle Ruinen zu erforschen oder sich in Kämpfe zu stürzen. Eure Aufgabe ist es, die von korrupten Göttern unterdrückte Menschheit zu befreien, wobei sich euch legendäre Monster in den Weg stellen.

Die Kämpfe in Atlas Fallen sind ähnlich wie in Devil May Cry oder Bayonetta ein schnelles, actionreiches Spaktakel.

Glücklicherweise besitzt ihr einen magischen Handschuh. Durch diesen könnt ihr Waffen nicht nur herbeizaubern, sondern auch modifizieren, was Raum für Experimente schafft und verschiedene Spielstile erlaubt. Außerdem könnt ihr nicht nur allein, sondern auch im Koop spielen. Unseren Kollegen bei GameStar hat das alles jedenfalls sehr gut gefallen, weshalb sie im Test stolze 86 Punkte vergeben haben:

Dass Atlas Fallen zum Release trotz allem kein großer Erfolg war, dürfte nicht zuletzt an einer entscheidenden Macke liegen: Ausgerechnet der Spieleinstieg war reichlich öde, erst nach ein paar Stunden wurde das Action-RPG richtig interessant. Durch das große Update „Reign of Sand“ wurde dieser Mangel allerdings inzwischen behoben, außerdem wurde ein neues Gebiet und ein New Game+ hinzugefügt. Spätestens jetzt ist Atlas Fallen daher definitiv einen Blick wert.

