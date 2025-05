Open-World-Spiel für PS5 im Angebot: Jetzt 79% Rabatt auf diesen bildschönen Geheimtipp aus dem letzten Jahr sichern!

In diese wunderschöne, offene Spielwelt könnt ihr auf PS5 jetzt zum Schnäppchenpreis eintauchen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen Open-World-Geheimtipp für PS5 zum Schnäppchenpreis im Sonderangebot sichern! Das erst im letzten Jahr erschienene Actionspiel bekommt ihr jetzt 79 Prozent günstiger im Vergleich zum ursprünglichen UVP, der Preis sinkt damit auf nur noch 14,99€. Dieser Link bringt euch direkt zum Angebot:

Der einzige Haken an dem Deal: Da die vorrätigen Exemplare bei Amazon schon ausverkauft sind, müsst ihr eventuell ein paar Wochen auf die Lieferung warten. Alternativ könnt ihr auch bei MediaMarkt kaufen, wo es das Spiel genauso günstig gibt und sofort geliefert werden kann. Hier kommen allerdings noch 2,99€ Versandkosten dazu, falls ihr es nicht in einem Markt in eurer Nähe abholt:

Ein Open-World-Shooter mit faszinierender Spielwelt

Was die Schönheit der Spielwelt angeht, braucht sich Outcast 2 vor der Open-World-Konkurrenz sicher nicht zu verstecken.

Es geht hier um Outcast: A New Beginning, das nach rund 25 Jahren endlich einen vollwertigen Nachfolger für den Open-World-Klassiker geliefert hat. Wie dieser zeichnet sich auch Outcast 2 vor allem durch seine Spielwelt aus: Wir kehren zum Planeten Adelpha zurück, der wunderschöne, fremdartige Landschaften von dichten Dschungeln bis hin zu schneebedeckten Gebirgen sowie eindrucksvolle Bauwerke und verschlafene kleine Dörfer der außerirdischen Bewohner bietet.

Gegenüber anderen Open-World-Spielen zeichnet sich Outcast dabei nicht zuletzt dadurch aus, dass es den Außerirdischen auch tatsächlich eine glaubhafte eigene Kultur und Gebräuche verleiht, die ihr nach und nach kennenlernt. So viel Arbeit wie im ersten Teil, in dem euer Charakter erst noch eine fremde Sprache lernen musste, ist das diesmal allerdings nicht. Das neue Outcast ist deutlich zugänglicher.

2:30 In Outcast 2 -A New Beginnning kehrt ihr nach 25 Jahren auf den Planeten Adelpha zurück

Die Welt dürft ihr mithilfe eures Jetpacks aus der Luft erkunden, wodurch ihr häufig eine fantastische Aussicht genießen könnt. Das Jetpack hilft euch auch im Kampf dabei, Attacken auszuweichen oder euren Gegnern in den Rücken zu fallen. Daneben stehen euch zudem ein außerirdischer Energieschild und euer treues Sturmgewehr sowie verschiedene andere Waffen zur Verfügung.

Spielerisch ist Outcast: A New Beginning insgesamt eine relativ simple, wenngleich gut funktionierende Mischung aus Third Person Shooter, Rätseln und Erkundung. Die Welt ist jedoch so faszinierend und hübsch in Szene gesetzt, dass sich für sie allein der derzeitige Angebotspreis von 14,99€ auf jeden Fall für all jene lohnt, die sich mal wieder in ein großes Open-World-Abenteuer stürzen wollen: