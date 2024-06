Open-World-Spiel für PS5 im Angebot: Zum Release 2023 ein Flop, jetzt zum Sparpreis ein Geheimtipp?

An der Grafik hat es sicher nicht gelegen, dass dieses Open-World-Spiel für PS5 kein kommerzieller Erfolg war.

2023 war ein hervorragendes Spielejahr, aber gerade deshalb sind viele Spiele, die nicht die Perfektion eines Baldur’s Gate 3 oder Zelda: Tears of the Kingdom erreichten, sondern mit einigen Macken zu kämpfen hatten, gnadenlos untergegangen.

Darunter war auch Forspoken. Das Open-World Spiel von Square Enix sah gegen Konkurrenz wie Hogwarts Legacy im letzten Jahr kein Land. Entsprechend stark ist es seither im Preis gefallen, bei Amazon könnt ihr es jetzt in der PS5-Version schon für 14,99€ abstauben:

Open-World-Spiel Forspoken: Lohnt es sich zum Sparpreis endlich?

18:26 Forspoken - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Die Story von Forspoken würde man in einem Anime als typischen Isekai bezeichnen: Die Protagonistin Frey wird in eine fremde Welt teleportiert, in der ihr magische Kräfte verliehen werden. Nun soll sie diese Welt vor einer großen Katastrophe retten. Leider tritt die Geschichte über weite Strecken auf der Stelle und leidet zudem darunter, dass die Heldin sich reichlich klischeehaft und oft gezwungen cool verhält.

Sehr gelungen ist hingegen das Parkoursystem. Frey ist nicht nur sehr schnell und hervorragend im Klettern, im Spielverlauf schalten wir auch weitere Fähigkeiten frei, durch die sie sich beispielsweise mit einem Enterhaken von Felsen schwingen oder sogar übers Wasser surfen kann. Schon die reine Bewegung macht dadurch in Forspoken viel Spaß.

Die Kämpfe sind dank der reichen Zauberauswahl und den flüssigen Bewegungen das Highlight von Forspoken.

Das wahre Highlight des Spiels ist aber das Kampfsystem. Auch hier nutzen wir Freys Beweglichkeit, um Attacken auszuweichen oder sogar Angriffe aus der Luft auszuführen. Daneben gibt es auch noch eine reiche Auswahl an Angriffs- und Unterstützungszaubern, mit denen wir unsere Taktik klug an die Stärken und Schwächen unserer Feinde anpassen können.

Die Spielwelt von Forspoken kann zudem vor allem grafisch Punkten: Sowohl die Landschaften als auch die Dörfer, Städte und Ruinen sind schlicht wunderschön. Zu tun gibt es auch mehr als genug: Ihr stoßt z.B. auf Dungeons voller Gegnerhorden, Sammelgegenstände und kleine Bosskämpfe. Wenn ihr aber auf interessante Geschichten und Nebenquests hofft, werdet ihr bis auf wenige Ausnahmen enttäuscht.

Bei uns im GamePro-Test hat Forspoken trotz aller Vorzüge eher mittelmäßig abgeschnitten, wie bei vielen anderen Kritiker*innen. Es gab jedoch auch deutlich positivere Stimmen. Gerade dann, wenn es euch eher auf spaßige Spielmechaniken als auf packende Geschichten ankommt, könnt ihr zumindest zum jetzigen Schnäppchenpreis ruhig mal einen Blick riskieren.

Weitere günstige Schnäppchen und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: