Open-World-Spiel für PS5: Eine der schönsten Spielwelten des letzten Jahres jetzt im Angebot sichern!

Alleine die hübschen und fremdartigen Landschaften machen dieses Open-World-Spiel für PS5 und Xbox Series bereits zu etwas Besonderem.

Ihr habt Lust auf ein Open-World-Spiel, das reichlich Action, aber auch eine wunderschöne Spielwelt bietet? Dann habt ihr Glück: Bei Amazon bekommt ihr nämlich gerade den Shooter Avatar: Frontiers of Pandora im Angebot. Sowohl die PS5- als auch die Xbox Series X-Version kostet aktuell nur noch die Hälfte des Release-Preises:

Alternativ bekommt ihr das Spiel derzeit bei Otto übrigens in der Theorie sogar noch ein paar Euro günstiger im Sonderangebot. Da dort jedoch noch Versandkosten dazukommen (zumindest falls ihr nicht bei Otto Up angemeldet seid), kommt ihr bei Amazon etwas günstiger weg, zumal ihr dort die Limited Edition mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen bekommt.

Was bietet Avatar: Frontiers of Pandora?

13:23 Avatars Open World ist fantastisch, aber... - Test-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora

In vielerlei Hinsicht ist Avatar: Frontiers of Pandora zwar ein typisches Open-World-Spiel aus dem Hause Ubisoft mit feindlichen Stützpunkten, die ihr einnehmen müsst, und vielen kleinen Nebenaufgaben. Da es sich um einen First-Person-Shooter handelt, drängt sich insbesondere der Vergleich mit Far Cry auf. In zwei Punkten hebt Avatar sich aber doch deutlich von anderen Ubisoft-Spielen ab und wirkt dadurch angenehm frisch.

Der erste ist natürlich die Spielwelt. Das Avatar-Spiel setzt die aus dem Kino-Blockbuster bekannten und ebenso fremdartigen wie wunderschönen Landschaften hervorragend um. Das gilt bis hin zu Details wie der gewaltigen Vielfalt an Pflanzen in den dichten Wäldern und den kleinen, herumwuselnden Tieren. Wenn ihr euch auf den Rücken der riesigen Flugtiere namens Ikran schwingt, könnt ihr zudem einen fantastischen Ausblick genießen.

Die Spielwelt von Avatar: Frontiers of Pandora ist atemberaubend und sieht vom Rücken eines Ikran aus gleich nochmal schöner aus.

Spielerisch hebt sich Avatar dadurch ab, dass ihr in die Rolle eines Na’vi schlüpft. Dieser verfügt über einige besondere Fähigkeiten und eine scharfe Wahrnehmung, aber auch über eine militärische Ausbildung bei den Menschen, weshalb er sowohl Menschen- als auch Na’vi-Waffen benutzen kann. Als etwa drei Meter großer, sportlicher Außerirdischer besitzt ihr zudem über eine hohe Beweglichkeit und könnt in Sekundenschnelle auf Bäume klettern.

Kurz zusammengefasst bekommt ihr hier also ein Open-World-Spiel wie Far Cry, aber mit besonders schöner Spielwelt und einigen ausgefallenen Waffen und Fähigkeiten. Wenn das gut für euch klingt, ist Avatar-Frontiers of Pandora zum derzeitigen Preis definitiv einen Blick wert. Uns hat der Ubisoft-Titel im Test jedenfalls gut gefallen, wie ihr hier nachlesen könnt:

