Dieses Open-World-Spiel für PS5 ist umwerfend schön – und jetzt auch noch erstaunlich günstig!

Einen so schönen fremden Planeten wie in diesem PS5-Spiel haben wir selten gesehen.

Eine der schönsten Spielwelten überhaupt könnt ihr euch jetzt günstig sichern: Bei Amazon bekommt ihr gerade ein großes Open-World-Spiel für PS5 im Prime Day Sale, und zwar direkt im Bundle mit der umfangreichen Erweiterung, die eine neue Geschichte bietet und normalerweise allein schon rund 25€ kostet. Dieser Link führt euch direkt zum Deal:

Das Angebot läuft prinzipiell bis zum 26. Juni, könnte aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Übrigens könnt ihr durch den Prime Day aktuell noch viele weitere PS5-Spiele im Angebot schnappen. Die Highlights haben wir euch bereits in diesem Artikel herausgesucht:

Umwerfend schön und jetzt mit mehr Inhalt: Das ist das günstige Open-World-Spiel!

Die wunderschöne Open World könnt ihr auf dem Luftweg mit eurem eigenen Flugtier bereisen.

Es geht um Avatar: Frontiers of Pandora, das ihr jetzt in der From The Ashes Edition günstiger bekommt. Diese beinhaltet das erst Ende 2025 erschienene Add-on From the Ashes, das auf dem neuen Avatar-Film Fire and Ash basiert und eine neue Geschichte erzählt. Diese dreht sich um den Asche-Clan der Na'vi, der zu eurem neuen Hauptgegner wird.

Die Erweiterung ist vergleichsweise düster und bietet viele verbrannte, geradezu postapokalyptisch wirkende Landschaften, während das Hauptspiel nicht zuletzt durch die Schönheit des Planeten Pandora punktet. Dessen traumhafte Landschaften mit dichten Wäldern, zerklüfteten Felsen und schwebenden Inseln werden bildhübsch in Szene gesetzt und selbst Kleinigkeiten in der Flora und Fauna wie krabbelndes Getier wurden mit viel Liebe zum Detail modelliert.

6:03 Avatar: Frontiers of Pandora - Feurige Erweiterung From the Ashes im Trailer

Autoplay

Allein aufgrund der Schönheit dieser Welt ist Avatar: Frontiers of Pandora bereits einen Blick wert, zumal ihr diese auch noch vom Rücken eures riesigen Flugtiers aus mit einem phänomenalen Ausblick genießen dürft. Spielerisch ist Avatar hingegen ein eher konventionelles, aber sehr kompetentes Open-World-Spiel, das insbesondere an Far Cry erinnert und euch unter anderem mit dem Einnehmen von Stützpunkten beschäftigt.

Das Besondere dabei ist allerdings, dass ihr einen rund drei Meter großen und sehr athletischen Na'vi spielt, der in Windeseile auf Bäume klettern und zudem neben den Schusswaffen der Menschen auch Na'vi-Waffen benutzen kann. Das sorgt für ein etwas anderes Spielgefühl als mit einem typischen Far-Cry-Protagonisten. Während es sich beim Hauptspiel um einen First Person Shooter handelt, wechselt das Add-on übrigens standardmäßig in die Third-Person-Perspektive. Ihr könnt aber auch in die First Person zurückwechseln.