Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay

Am 17. Dezember 2025 erscheint mit Fire & Ash der dritte Teil von James Camerons Avatar-Reihe in den internationalen Kinos. Passend dazu verpasst auch Ubisoft seiner Avatar-Lizenzversoftung Frontiers of Pandora ein neues, umfangreiches Update: In From the Ashes legt ihr euch nicht nur mit den ausbeuterischen Menschen an, sondern auch mit den Na'vi des Asche-Klans, die sich mit der RDA verbündet haben.

Einen Monat vor dem Start des DLCs hat der Publisher nun einen detaillierten Einblick ins Gameplay der Erweiterung veröffentlicht. In dem Video erklärt Creative Director Omar Bouali, was euch in From the Ashes erwartet und zeigt den Sturm von Hauptfigur So’lek auf eine RDA-Basis.

Der DLC zu Frontiers of Pandora wird schätzungsweise 25 Euro kosten und am 19. Dezember 2025 parallel zum Kinostart von Avatar 3 (17. Dezember) erscheinen.