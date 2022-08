Das Original-PS5-Headset: Sony Pulse 3D jetzt 37% günstiger als UVP bei Amazon

Update: Leider hat Amazon den Preis innerhalb kürzester Zeit schon wieder erhöht, sodass ihr nun nur noch 37 statt 40 Prozent Nachlass bekommt. 63,48€ sind allerdings noch immer ein ziemlich günstiger Deal für das Sony Pulse 3D. Ob es nun bei diesem Preis bleibt oder Amazon ihn noch einmal nach oben oder unten korrigiert, ist schwer zu sagen.

Ursprüngliche Meldung:

Bei Amazon gibt es jetzt das PS5-Headset Sony Pulse 3D sehr günstig im Angebot. Ihr zahlt nur noch 59,90€ und bekommt somit gut 40 Prozent weniger im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 99,99€. So günstig könnt ihr das zusammen mit der PlayStation 5 erschienene Wireless Headset laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst bekommen. Der Deal gilt allerdings nur für die weiße Version.

Das Angebot wurde am Sonntagvormittag gestartet. Wie lange es noch gültig ist, verrät Amazon bislang nicht. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Was bietet das Sony Pulse 3D?

Günstiger Preis und Game-Chat-Regler: Das Sony Pulse 3D ist zum aktuellen Preis schon allein deswegen interessant, weil man nicht viele andere Wireless PS5-Headsets so günstig bekommen kann. Ein weiterer Vorteil, den das First-Party-Headset mit sich bringt, ist der Regler für die Game-Chat-Balance am Hörer. Über solche Regler verfügen Third-Party-Headsets zumeist nicht bzw. funktionieren sie in der Regel nicht an der PS5. Über seinen USB-Dongle kann das Sony Pulse 3D übrigens auch am PC verwendet werden.

Gute Qualität, mäßiger Akku: Beim Sound schneidet das Sony Pulse 3D für seinen Preis recht gut ab und bringt auch den Raumklang durch das neue 3D-Audio-Feature der PlayStation 5 sehr gut rüber. Die in die Hörer integrierten Mikrofone können zwar nicht mit hochwertigen Galgenmikrofonen teurer Headsets mithalten, erledigen ihren Job aber routiniert und geben Sprache gut verständlich wieder. Etwas schwach schneidet das Sony Pulse 3D hingegen bei der Akkulaufzeit ab, die nur bei rund 12 Stunden liegt.

Neue Headsets Sony Inzone: Vor Kurzem sind übrigens neue Gaming-Headsets von Sony erschienen, die kabellosen Versionen Sony Inzone H7 und Sony Inzone H9 sind mit rund 230€ beziehungsweise rund 300€ aber viel teurer als das Sony Pulse 3D. Zwar sind sie auch hochwertiger, einen derart saftigen Aufpreis rechtfertigen der etwas bessere Klang und die längerer Akkulaufzeit unserer Meinung nach aber nicht. Mehr zu den Sony-Headsets und zu deren Konkurrenten von anderen Herstellern erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

