In den Angeboten der Woche bei Otto finden sich diesmal vor allem unter den 4K-Fernsehern einige Schnäppchen, aber auch in anderen Bereichen gibt es ein paar interessante Deals. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen kurzen Überblick. Die Angebote gelten noch bis Dienstag.

Dabei solltet ihr beachten, dass Neukunden einen Rabatt von 15 Euro bekommen, wenn sie den Rabattcode 84845 verwenden. Dieser gilt ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro. Auch diejenigen, die seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt haben, können den Code nutzen.

TV-Angebote

Hisense H43BE7200 für 259 Euro oder 244 Euro für Neukunden

Das Highlight für alle, die nach einem möglichst günstigen neuen 4K-Fernseher suchen, ist der 43 Zoll große Hisense H43B7200. Dieser ist von einer UVP von 499 Euro auf 259 Euro reduziert. Laut Vergleichsportalen ist er damit günstiger als je zuvor. Für Neukunden, die den Rabattcode 85845 einsetzen, sinkt der Preis sogar auf 244 Euro.

Hisense H43BE7200 (43 Zoll, 4K) für 259€ oder 244€ für Neukunden

Der Hisense BE7200 bietet trotz seines niedrigen Preises eine recht gute Bildqualität und ein komfortables Betriebssystem, das alle großen Streaming-Dienste unterstützt. Nicht ganz so toll sieht es beim Input Lag aus: Zwar liegen uns für dieses Modell keine Messungen vor, aber unabhängige Tests mit vergleichbaren Modellen sprechen von 30 bis 35 ms. Das ist noch akzeptabel, aber Modelle der Konkurrenz reagieren teils deutlich schneller.

Philips PUS6804 mit 65 Zoll

Wer ein größeres Budget zur Verfügung hat und auch einen größeren Fernseher will, interessiert sich vielleicht eher für den von einer UVP von 1.199 Euro auf 777 Euro reduzierten Philips PUS6804 mit einer Größe von 65 Zoll. Dieser verfügt über das Ambilight-Feature, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird, um für passende Atmosphäre im Raum zu sorgen.

Philips 65PUS6804 (4K, 65 Zoll) für 777€ oder 762€ für Neukunden

Weitere TV-Angebote:

Weitere Angebote: SSD von Samsung, PS4-Bundles

Auch abgesehen von 4K-Fernsehern gibt es bei Otto gerade noch ein paar interessante Angebote. Beispielsweise ist die interne SSD Samsung QVO 860 mit 1 TB Speicher auf 99,99 Euro reduziert (UVP: 159,99 Euro). Damit gehört Otto auch ohne den Neukundenrabatt bereits zu den günstigsten Anbietern. Die SSD ist gut für den Einsatz in der PS4 geeignet, der Einbau ist nicht allzu kompliziert.

Samsung QVO 860 SSD intern 1 TB für 99,99 Euro (UVP: 159,99 Euro)

Update: Leider ist die Version mit 1 TB Speicher inzwischen bereits ausverkauft. Es gibt nur noch die Variante mit 2 TB für 199,99€ (UVP: 309,90€). Zumindest dann, wenn ihr den Neukunden-Rabatt in Anspruch nehmt, ist Otto auch hier laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter.

Außerdem gibt es eine ganze Reihe von PS4-Bundles günstiger, mit Spielen wie Death Stranding, Nioh 2 oder Days Gone. Auch Kopfhörer, Headsets und ein Bundle mit Lenkrad und Need for Speed Heat für PS4 sind reduziert. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

