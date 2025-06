Rollenspielhit kommt nach über 20 Jahren auf PS5: Dieser Klassiker hat eine bis heute erfolgreiche Reihe gestartet!

Das Remake dieses JRPG-Klassikers bietet komplett neue Technik und sogar ein neues Kampfsystem.

In knapp drei Monaten, nämlich am 19. September 2025, feiert ein Rollenspielklassiker, der eine bis heute erfolgreiche und inzwischen 13 Teile umfassende Reihe gestartet hat, seine Wiederauferstehung. Das aufwendige Remake auf komplett neuer technischer Basis könnt ihr bei Amazon jetzt bereits für PS5 und Nintendo Switch vorbestellen und euch so die Preisgarantie sichern. Sollte das Spiel vor dem Release also noch günstiger werden, zahlt ihr automatisch den besten Preis:

Digital soll die Rollenspiel-Neuauflage übrigens auch auf dem PC über Steam erhältlich werden. Eine Xbox-Version ist bislang hingegen nicht geplant.

Rollenspielklassiker: Eine der spannendsten Fantasy-Welten bekommt komplett neue Grafik!

Faszinierend war die Spielwelt dieses Rollenspielklassikers schon immer, dank der neuen Grafik sieht sie nun zudem viel besser aus.

Es geht hier um Trails in the Sky 1st Chapter, das Remake des erstmals 2004 veröffentlichten The Legend of Heroes: Trails in the Sky, mit dem die inzwischen berühmte Trails-Reihe ihren Anfang nahm. Die Neuauflage lässt den Klassiker in ganz neuer Grafik, welche auf der Engine des 2021 erschienenen Trails Through Daybreak basiert, wiederauferstehen und wechselt dabei von einer isometrischen Perspektive in eine moderne Third-Person-Ansicht.

Auch beim Gameplay hat sich einiges getan: Ihr könnt euch jetzt zwischen dem alten taktischen Rundenkampfsystem und neuen Echzeit-Action-Kämpfen entscheiden oder je nach Lust und Laune zwischen beiden Optionen wechseln. In beiden Fällen stürzt ihr euch stets mit einem Team aus zwei oder mehr Charakteren, dessen Kern das Geschwisterpaar Estelle und Joshua Bright bildet, ins Gefecht.

Die Kämpfe von Trails in the Sky könnt ihr jetzt traditionell rundenbasiert oder in Echtzeit ausfechten.

Die beiden Hauptfiguren gehören der Gruppe der sogenannten Bracer an, deren Aufgabe es ist, in der durch schnellen technologischen Fortschritt mehr und mehr aus den Fugen geratenden und vom Krieg bedrohten Fantasy-Welt für Ordnung zu sorgen. Die ebenso einzigartige wie glaubwürdige Welt und die spannende Geschichte, zu der auch die gut geschriebenen Quests beitragen, gehören zu den großen Stärken von Trails in the Sky.

Insgesamt macht das JRPG zwar gar nicht so viel anders als andere Vertreter des Genres, aber vieles besser. Außerdem bietet es ein ausgewogenes und rundum gelungenes Rollenspiel-Erlebnis ohne echte Schwachpunkte. Während des rund 50 Spielstunden dauernden Abenteuers halten sich Erkundung, Story und Kampf ziemlich die Waage, woran sich auch mit dem Remake nicht viel ändern dürfte.