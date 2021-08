Die neuen Angebote der Woche bei OTTO sind da und bieten dieses Mal einige Deals rund um die Themen Gaming und Entertainment. Besonders interessant sind drei Bundles für die Nintendo Switch, die ihr jeweils zum aktuellen Bestpreis kaufen könnt. Außerdem ist ein LG OLED 4K TV mit HDMI 2.1 günstiger.

Nintendo Switch Bundles ab 359 Euro

OTTO bietet gleich drei Bundles für die Nintendo Switch im Angebot günstiger an. Ihr erhaltet dabei jeweils die Konsole plus ein Spiel. Am meisten spart ihr beim Fitness-Bundle.

Top-Angebote: Alle drei Bundles stellen aktuelle Bestpreise dar. Wenn ihr die Konsole und das jeweilige Spiel einzeln kaufen würdet, müsstet ihr mehr zahlen, als im Vergleich zum Angebot von OTTO.

So gut sind die Spiele der Bundles: Alle drei Spiele haben ihre Vorzüge und überzeugen auf ihre Art. Ring Fit ist ein sehr gutes Fitness-Spiel, das sportliche Bewegung mit Gamification kombiniert. Just Dance dagegen weckt den Tanzbär in euch und sorgt auf diese Weise für ordentlich Bewegung.



Gemütlicher geht es bei Animal Crossing zu. Ihr könnt eure eigene Insel besiedeln und ein Zuhause für euch, Freunde und viele weitere Bewohner schaffen.

