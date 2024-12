Overcooked-Macher enthüllen ihr neues Spiel: In Stage Fright gruselt ihr euch im Koop auf der Couch

Die Overcooked-Macher habt ihr neues Spiel bei den Game Awards enthüllt!

Overcooked und dessen Fortsetzung haben die Koop-Welt im Sturm erobert. Bei den Game Awards hat Entwickler Ghost Town Games nun ihr nächstes Projekt angekündigt. Stage Fright bleibt den Koop-Chaos-Wurzeln treu, macht allerdings auch vieles anders.

Der offensichtlichste Unterschied ist das Setting. Ihr köchelt nämlich nicht mehr mit Topf und Kelle vor euch hin, sondern findet euch in einer gruseligen Umgebung wieder. Trotzdem will das Entwicklerteam viele bekannte und beliebte Elemente aus Overcooked zurückbringen. Allem voran steht natürlich wieder der Koop-Modus, der sowohl lokal an einem Bildschirm, als auch online wieder mit dabei ist.

Schaut euch hier den ersten Trailer an:

1:55 Stage Fright ist das neue Spiel der Overcooked-Macher und setzt wieder alles auf Koop

“Luigis Mansion trifft Overcooked”

In der offiziellen Pressemitteilung wird das Gruselsetting als eine Mischung aus Nintendos Luigis Mansion und Overcooked beschrieben. Neben dem gewohnten Koop-Chaos soll es diesmal “Escape Room”-artige Abschnitte geben.

Den Begriff Escape Room kennt ihr womöglich bereits als Konzept aus der echten Welt. Hier werden Menschen in einem Raum oder kleinen Dungeon eingeschlossen und müssen mit verschiedenen Rätseln in Teamarbeit einen Weg nach draußen finden.

Koop ist sowohl lokal als auch online möglich.

Vermutlich müsst ihr euch also sehr gut gemeinsam koordinieren, um vor garstigen Geistern zu entkommen. Wie die Erfahrung gezeigt hat, ist das bei Geschicklichkeitsaufgaben oder unter Zeitdruck aber gar nicht so einfach. Das macht aber nichts, denn besonders zu zweit auf einem Sofa ist das entstehende Chaos ein wichtiger und witziger Teil des Spiels.

Übrigens hat sich Overcooked laut offiziellen Angaben sage und schreibe über 50 Millionen Mal verkauft. Das ist wirklich verdammt viel, vor allem wenn man bedenkt, dass das Original von nur zwei Leuten entwickelt wurde!

Einen Releasetermin und die geplanten Plattformen wurden noch nicht angekündigt, abgesehen von der Veröffentlichung bei Steam.