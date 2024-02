Pacific Drive: So ein Survival-Spiel habt ihr vermutlich noch nicht gesehen

Pacific Drive kommt noch in diesem Monat für PS5 und PC.

Gäbe es eine Auszeichnung für den ungewöhnlichsten Mechanismen-Mix, Pacific Drive hätte im Jahr 2024 definitiv eine Chance darauf. Denn das erste Spiel von den Ironwood Studios vereint Elemente aus Survival-, Roguelike- und Rennspielen und bettet das Ganze in ein Mystery-Setting.

Die Story spielt in einer alternativen Zeitlinie in den USA. Im Jahr 1947 wurden auf der dortigen Olympic-Halbinsel bahnbrechende technologische Entdeckungen gemacht, mit denen aber offenbar irgendetwas nicht stimmte.

Nach einigen mysteriösen Vorfällen wurde das gesamte Gebiet abgeschirmt und verriegelt. Knapp 50 Jahre später geraten wir ebenfalls unter mysteriösen Umständen dorthin – und müssen nun irgendwie wieder herauskommen.

Ein Vorschauvideo könnt ihr euch hier anschauen:

