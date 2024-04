PS4-Spiele 2025: Alle neuen PlayStation 4-Games für das nächste Jahr

Das sind die neuen Spiele für die PS4 in 2025.

Schon in 2024 kommen immer weniger Spiele heraus, die noch eine PS4-Version erhalten. Aktuell sieht es in 2025 sogar noch etwas schlechter aus. Geht davon aus, dass es nicht mehr allzu viele größere Releases geben wird, die ihr auf Sonys alter Konsole spielen könnt. Nichtsdestotrotz gibt es noch einige Spiele, die wir euch hier im Folgenden nicht vorenthalten wollen.

Welche Spiele kommen für PS5? In einer dedizierten Liste fassen wir für euch alle Spiele zusammen, die für die aktuelle Konsole kommen. Auch Sony selbst veröffentlicht (neben MLB The Show) seit Ende 2022 keine weiteren Spiele für die PS4 mehr.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2025 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.

Release-Liste aller PS4-Spiele, die offiziell 2025 erscheinen sollen

1:02 Mouse mischt im Trailer Call of Duty und Cuphead und sieht richtig spannend aus

Arisen Force: Vonimir

Instinction

Lost Hellden

Mouse

Das PlayStation 4-Highlight im Jahr 2025 vorgestellt

0:40 Mouse: Neues Gameplay zum Cartoon-Shooter, den ihr unbedingt gesehen haben müsst

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Plattformen: PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Release: 2025

Darum geht's: Eins der wahrscheinlich interessantesten PS4-Spiele in 2025 könnte Mouse sein. Dahinter verbirgt sich ein waschechter Ego-Shooter bei dem ihr euch gegen Gangster-Mäuse zur Wehr setzt. Dank Enterhaken könnt ihr euch zudem schneller durch die Maps bewegen.

Überzeugen kann Mouse aber vor allem durch den Stil. Euch erwartet eine Cartoon-Hommage im Schwarz-Weiß Look, angelehnt an den Cartoon Steamboat Willie, in dem Mickey Mouse (bzw. eine ältere Version von ihm namens Steamboat Mickey) seine Premiere feierte.

Das Spiel wirkt durch die Animationen und den Stil zudem frisch und macht mehr aus dem Setting statt einfach nur den alten Cartoon zu verarbeiten – wie es derzeit im Horror-Genre gerne mit Reihen gemacht wird, die ursprünglich eher Kinder ansprechen und mittlerweile in der Public Domain sind.

Spielt ihr weiterhin auf der PS4 und plant ihr es auch noch für 2025?