'Nach 130 Stunden finde ich das jetzt heraus': Palworld-Fan entdeckt nützliches Reparatur-Feature im Spiel

Beim Kampf gegen diesen Grizzbolt kann schnell die Ausrüstung kaputtgehen.

In Palworld werden wir mit ein paar Tutorial-Aufgaben in die weite Welt hinausgeschmissen und müssen vieles erst mal selbst herausfinden. Im Survival-Guide, der sich über das Menü aufrufen lässt, stecken zwar einige Tipps, aber dabei handelt es sich wirklich nur um ganz grundlegende Basics ohne zusätzliche Erklärungen.

Bei der Fülle der Möglichkeiten lässt sich schnell mal was übersehen – und so ging es nicht nur einem Fan über 100 Stunden an der Reparatur-Werkbank. Die gemeinte Funktion ist aber nicht bei allen Community-Mitgliedern beliebt.

Das ist das Reparatur-Feature und darum kann es übersehen werden

Reddit-User Weebsaika gesteht in einem Post:

Ja, also nach über 100 Stunden ... habe ich realisiert, dass ich an der Werkbank alles [auf einmal] reparieren kann, wenn ich R drücke.

R ist es natürlich der Befehl auf der PC-Tastatur, auf dem Steam Deck und der Xbox ist der Knopf dafür stattdessen Y. Die Antwortposts zeigen, dass Weebsaika keineswegs allein mit dem Übersehen der Mechanik ist.

Ein anderer Fan verrät sogar: "Gott, Lesen ist schwer. Nach 130 Stunden habe ich das nur dank deines Posts entdeckt." Noch eine Person stimmt zu: "Ich auch." Ein Community-Mitglied mutmaßt, wo das Problem liegt:

Dabei geht's nicht mal ums Lesen, der Prompt, um alles zu reparieren ist unter der Benutzeroberfläche. Du schaust dir das an und es wird ausgegraut und schwer zu sehen, wenn du nicht die Ressourcen hast, um alles zu reparieren, was häufig vorkommt, wenn du das beste Zeug nutzt, das verfügbar ist.

Manche Fans raten aber von der Funktion ab

Einige User sind allerdings von diesem Tipp wenig begeistert und ziehen es vor, alles einzeln zu reparieren. Eine Person schreibt beispielsweise: "Das ist tatsächlich ein sehr schlechter Ratschlag. Wenn du mit R alles reparierst, verschwendest du Materialien an Items, die kaum beschädigt sind."

Auch bei GS Talk geht's um Palworld:

1:00:23 Palworld - Das Skandalspiel, das Pokémon in den Hintern tritt

Ein anderer Fan hält dagegen, dass die Reparatur andernfalls nur verzögert werde und leicht beschädigte Gegenstände kaum Ressourcen verbrauchen. Viele weitere Personen wenden hier aber ein, die Skalierung funktioniere nicht so gut und es werde auf diese Weise mehr Material verbraucht, als bei einzelnen Reparaturen von wirklich kaputten Items.

Ihr müsst also selbst entscheiden, ob ihr die Funktion nutzen wollt, beziehungsweise abwägen, ob ihr lieber schnell sein möchtet oder es nicht riskieren wollt, Ressourcen zu verschwenden.

Wie sieht es bei euch aus: Kennt und nutzt ihr diese Funktion oder habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dass dabei Ressourcen verschwendet werden können?