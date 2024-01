Palworld: Kälteschutz - So vermeidet ihr, dass euch in der Nacht kalt wird

Kälte ist gerade bei Nacht eine Herausforderung. Aber es gibt zum Glück mehrere Möglichkeiten, euch aufzuwärmen und zu schützen.

In Palworld geht's nicht nur darum, knuffige Biester zu fangen und sie in den Kampf zu schicken, beziehungsweise zum Schuften auf eurer Basis zu verpflichten. Daneben müsst ihr euch mit den typischen Herausforderungen von Survival-Spielen herumschlagen. Der Tag- und Nachtwechsel ist eine davon, denn nach Anbruch der Dunkelheit fangt ihr schnell an zu frieren. Das könnt ihr dagegen tun.

So könnt ihr euch aufwärmen

Die Kälte ist so gefährlich, weil euer Charakter Lebenspunkte verliert, wenn er friert. Um euch aufzuwärmen, habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten. Generell sind Pals vom Feuertyp sehr nützlich, da sie Feuer anzünden können. Anfangs bietet sich da vor allem Foxparks an. Hier findet ihr die nützlichsten Pals für den Start:

Tragbare Fackel

Besonders nützlich ist die tragbare Fackel, weil ihr mit ihr weiter erkunden könnt und dabei nicht nur eine Wärme-, sondern auch eine Lichtquelle habt. Um sie zu craften, braucht ihr Folgendes (via vg247.com):

2x Holz

2x Stein

Lagerfeuer

Natürlich ist auch das Lagerfeuer eine perfekte Wärmequelle. Habt ihr noch kein eigenes, dann schaut euch doch einfach mal um. Gleich in dem Areal, in dem ihr gestartet seid, solltet ihr Abenteurer treffen, die ein Feuer haben, an dem ihr euch wärmen könnt (via gamespot.com). Wollt ihr euch selbst eines craften, braucht ihr:

10x Holz

Montierte Fackel

Diese Fackeln könnt ihr in eurer Basis aufstellen. Sie eignen sich besonders gut, um rundherum Licht zu haben. Dafür braucht ihr:

5x Holz

2x Stein

Zeit überspringen

Ihr könnt die Nächte auch einfach verschlafen, wenn ihr euch ein Bett craftet, damit euch nicht kalt wird. Dafür braucht ihr allerdings schon etwas mehr Ressourcen (via gamesradar.com):

20x Holz

5x Fasern

1x Wolle

Warme Kleidung

Während ihr erst mal die Möglichkeiten nutzen werdet, um euch aufzuwärmen, ist warme Kleidung ab einem bestimmten Punkt im Spiel unverzichtbar. Da gibt es unter anderem das Stoff Outfit (Cloth Outfit) und das Tundra Outfit. Für Ersteres benötigt ihr 2x Stoff (Cloth), für Letztere 2x Ice Organ und 3 Stoff.