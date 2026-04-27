Panini WM 2026 Sticker: Release, Preise und Anzahl der Sticker zum FIFA World Cup

Alles Wichtige zum Panini-Stickeralbum zur Fußball-WM 2026.

Damit die Vorfreude auf die nahende EM oder WM steigt, werden seit Jahrzehnten fleißig Panini-Sticker gesammelt und die dazugehörigen Stickeralben komplettiert. So auch vor dem Start des FIFA World Cup 2026 am 11. Juni, der in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird und an dem erstmals 48 Nationen teilnehmen.

Hier im Artikel fassen wir euch vom Release über die Preise bis zum Inhalt des Panini-Hefts alles Wichtige zusammen.

Wann erscheint das Panini WM 2026-Stickeralbum?

Zeitraum: 05. bis 13. Mai

Gehen wir nach den offiziellen Vorbesteller-Angaben von Panini, werden aktuell gleich mehrere Daten für die Veröffentlichung genannt, die allesamt auf die zweite Woche im Mai hindeuten.

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Preise für Sticker und Alben

Ein Tütchen mit 7 Stickern kostet 1,50 Euro

Was das Stickeralbum anbelangt, habt ihr die Wahl zwischen einem 2 Euro teuren Softcover-Album und einem Hardcover-Album für 10 Euro.

Rabatt für Boxen: Händler wie Stickerpoint bieten aktuell eine Vorbesteller-Rabatte auf Boxen mit 50 und 100 Packs an. Laut Angaben von Panini sollen sich zudem in Boxen weniger doppelte Sticker befinden.

Panini vs Topps: Während sich Topps erstmals 2024 die Rechte für die Fußball-Europameisterschaften der Männer gesichert hat, erscheinen die WM-Stickeralben weiterhin von Panini.

Der Preis pro Tüte hat sich damit im Vergleich zur WM 2022 in Katar um 50 Prozent erhöht. Zuvor waren allerdings leidiglich fünf Sticker in einer Tüte enthalten.

So viele Panini-Sticker könnt ihr sammeln

Auf insgesamt 112 Seiten könnt ihr stolze 980 verschiedene Sticker einkleben.

Die enorm hohe Anzahl ergibt sich aus dem bislang größten Teilnehmerfeld, das je bei einer Fußball-WM angetreten ist. Ganze 48 Nationen sind 2026 mit dabei.

So sehen die Panini-Sticker zur Fußball WM 2026 aus.

So ist das Panini-Album aufgebaut:

jedes Team setzt sich aus 18 Spielern, dem Mannschaftsbild und dem Verbandslogo zusammen

die übrigen 20 Karten zeigen wahrscheinlich die 16 Stadien, das WM-Maskottchen, das offizielle Logo der WM und den Pokal.

Laut Panini soll es zudem 20 unnummerierte Extra-Sticker geben, die nicht zur normalen Sammlung dazugehören und von denen in jeder 100. Tüte einer enthalten sein soll.

Welche das sind und auch, welche Spieler der 48 Nationen im Album enthalten sind, erfahrt ihr nach Release der Sticker hier auf GamePro.

Seid ihr 2026 wieder ordentlich am Sammeln der Sticker oder ist euch der Sammelspaß mittlerweile zu teuer?