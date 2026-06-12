Gothic Remake - Der PC-Patch 1.0.1 ist da! Verbessert das Öffnen von Schlössern und vieles mehr

Der PC-Patch 1.0.1 von Gothic Remake wurde veröffentlicht.

Nachdem in der vergangenen Woche die PS5-Version von Alkimia Interactive priorisiert wurde, ist jetzt die PC-Version von Gothic Remake an der Reihe. Das hat der spanische Entwickler soeben in einem Blogpost auf Steam bekannt gegeben.

Version: 1.0.1

1.0.1 Größe: 4,4 GB

Wann erscheint Patch 1.01? Das Update wurde soeben veröffentlicht.

Unseren finalen Testeindruck zur Neuauflage könnt ihr euch hier anschauen:

25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Autoplay

Die größten Verbesserungen in Patch 1.0.1

Überarbeitung des Schlösserknackens: Da aus der Community das Feedback kam, dass das Lockpicking-System zu fordernd oder nicht intuitiv genug sei, wurde ein neuer Indikator implementiert, der anzeigt, wie schwer es ist das jeweilige Schloss zu knacken.

Zudem wurden laut Patch Notes zahlreiche allgemeine Fehler, sowie Sound- und Quest-Bugs gefixt. Am Balancing wurde ebenfalls ordentlich geschraubt.

Die kompletten Patch Notes könnt ihr euch auf der nächsten Seite durchlesen.