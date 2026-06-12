Gothic Remake - Der PC-Patch 1.0.1 ist da! Verbessert das Öffnen von Schlössern und vieles mehr

Alkimia haben nach dem Release den ersten Patch für die PC-Version des Remakes veröffentlicht.

Profilbild von Dennis Müller

Dennis Müller
12.06.2026 | 14:29 Uhr

Der PC-Patch 1.0.1 von Gothic Remake wurde veröffentlicht. Der PC-Patch 1.0.1 von Gothic Remake wurde veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Nachdem in der vergangenen Woche die PS5-Version von Alkimia Interactive priorisiert wurde, ist jetzt die PC-Version von Gothic Remake an der Reihe. Das hat der spanische Entwickler soeben in einem Blogpost auf Steam bekannt gegeben.

  • Version: 1.0.1
  • Größe: 4,4 GB

Wann erscheint Patch 1.01? Das Update wurde soeben veröffentlicht.

Unseren finalen Testeindruck zur Neuauflage könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten 25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Die größten Verbesserungen in Patch 1.0.1

Überarbeitung des Schlösserknackens: Da aus der Community das Feedback kam, dass das Lockpicking-System zu fordernd oder nicht intuitiv genug sei, wurde ein neuer Indikator implementiert, der anzeigt, wie schwer es ist das jeweilige Schloss zu knacken.

Zudem wurden laut Patch Notes zahlreiche allgemeine Fehler, sowie Sound- und Quest-Bugs gefixt. Am Balancing wurde ebenfalls ordentlich geschraubt.

Die kompletten Patch Notes könnt ihr euch auf der nächsten Seite durchlesen.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 24 Minuten

Gothic Remake - Der PC-Patch 1.0.1 ist da! Verbessert das Öffnen von Schlössern und vieles mehr

vor 22 Stunden

Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

vor einem Tag

Gothic Remake im Test – Ein toller Nostalgietrip, wenn ihr schmerzresistent seid

vor einem Tag

Gothic Remake – Spielzeit: Länger als das Original

vor einem Tag

Gothic Remake: Scattys Truhe finden und die Quest von Fingers abschließen – so geht's!
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Gothic Remake - Der PC-Patch 1.0.1 ist da! Verbessert das Öffnen von Schlössern und vieles mehr   1

vor 17 Minuten

Gothic Remake - Der PC-Patch 1.0.1 ist da! Verbessert das Öffnen von Schlössern und vieles mehr
Neues Xbox-Update ist da und gibt Gamescore-Helden endlich richtige Auszeichnungen

vor einer Stunde

Neues Xbox-Update ist da und gibt Gamescore-Helden endlich richtige Auszeichnungen
Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen   4

vor 2 Stunden

Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen
Die erste Szenen zum neuen Pixar-Film sind da - Gatto wird ein tierisches Mafia-Epos mit ungewöhnlichem Look   1  

vor 2 Stunden

Die erste Szenen zum neuen Pixar-Film sind da - "Gatto" wird ein tierisches Mafia-Epos mit ungewöhnlichem Look
mehr anzeigen