Paper Mario: Die Legende vom Äonentor auf Metacritic - Ein fantastisches RPG-Remake

Zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor erscheint ein fantastisches Remake laut internationaler Tests.

Eure Nintendo Switch bekommt am 23. Mai laut internationalen Tests mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor eine weitere fantastische Neuauflage spendiert. Welche Punkte beim Remake besonders positiv hevorstechen und welche Komfortverbesserungen im Vergleich zum Original lobend erwähnt werden, wollen wir euch hier im Artikel verraten.

Die Wertungen auf Open- und Metacritic:

Auf Metacritic heimst das Remake aktuell von 61 Magazinen eine Wertung von 89 Punkten ein.

ein. Auf OpenCritic kommt das RPG bei aktuell 28 Reviews ebenfalls auf 89 Punkte.

Das macht Paper Mario zu einem fantastischen Remake

Was ist Paper Mario: Die Legende vom Äonentor für ein Spiel? Ihr bekommt hier die grafisch komplett überarbeitete Neuauflage des RPG-Klassikers für den GameCube, in der ihr euch mit Mario und seinen Freunden in rundenbasierten Kämpfen durch eine Papierwelt kämpft. Euer Ziel: dank einer Karte den legendären Schatz suchen.

Die Legende vom Äonentor war zum Release 2004 das zweite Paper Mario-Spiel und zusammen mit Super Mario RPG das erst dritte Rollenspiel mit dem Klempner in der Hauptrolle.

Diese Punkte loben internationale Tests:

wunderschöne Paper Mario-Optik

fantastischer Soundtrack

spaßige rundenbasierte Kämpfe

fantastische und humorvolle Story mit Momenten, die im Gedächtnis bleiben

sinnvolle Quality of Live-Verbesserungen

Magazin Wertung IGN 90 GameSpot 90 Game Informer 83 Wccftech 80 God is a Geek 100 Hobby Consolas 91 Screen Rant 90 Nintendo Life 90 The Sixth Axis 90 Destructoid 85

Coole Neuerungen zum Original

Neben der zeitgemäßen Grafik hat das Remake noch einige Komfortverbesserungen spendiert bekommen. So bekommt ihr im Spiel jetzt Tipps, falls ihr einmal nicht wisst, wohin Marios Reise als nächstes geht.

Auch gibt es ein neues Schnellreisesystem, mit dem ihr jetzt schneller von A nach B kommt und dank eines neues Kreismenüs könnt ihr bequemer zwischen euren Begleitern wechseln.

Hättet ihr mit solch hohen Wertungen für das Remake gerechnet und freut ihr euch bereits auf die Neuauflage?