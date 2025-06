Paralives: Neuer Sims-Konkurrent hat endlich ein Release-Datum und startet noch dieses Jahr im Early Access

Paralives hat ein Release-Datum für den Early Access auf Steam.

Die Lebenssimulation Paralives geistert schon seit geraumer Zeit durch die Communitys derer, die sich nach einer neuen Alternative für Die Sims 4 umschauen. Nachdem vor einigen Monaten bereits inZOI an den wackeligen Start ging, folgt Ende des Jahres der zweite Hoffnungsträger.

Paralives erscheint im Winter

Los geht’s am 8. Dezember 2025 im Early Access auf Steam, wie das Entwicklerteam im Rahmen des Summer Game Fests bekanntgegeben hat. Mit dabei war auch ein neuer Trailer, der einen Eindruck von der Grafik und den geplanten Features gibt.

Anders als inZOI setzt Paralives nicht auf fotorealistische Optik, sondern auf einen eher comichaften Artstyle. Zumindest grafisch gibt es bald mit Sims, inZOI und Paralives also einiges an Abwechslung.

Wie spielt sich Paralives?

Entwickler Paralives Studio nennt das eigene Spiel einen “Puppenhaus-Simulator”. Ihr baut euch im Charaktereditor eigene Figuren, die hier Parafolks heißen. Für eure Kreationen baut ihr wiederum im Baumodus Häuser und kümmert euch danach um die Leben der virtuellen Familien.

Beim Bauen setzt die Lifesim auf ein rasterloses System. Ihr könnt Möbel und Gegenstände also frei im Raum platzieren und seid beispielsweise nicht an Quadratfelder gefesselt. Außerdem lassen sich Objekte wie Sofas oder Fenster frei vergrößern und anpassen, was im neuen Trailer gut zu sehen ist.

Der Charaktereditor will mit einem Slider für die Körpergröße, “voller Farb-Anpassung” und “komplexen Persönlichkeiten” überzeugen.

Außerhalb eures Hauses befindet sich zudem eine Open World, die ihr erkunden könnt. Dazu gehören städtische und ländliche Umgebungen, Freizeitparks, Restaurants, Läden und mehr, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Mod-Support wurde ebenfalls bereits bestätigt.

Highlights der Early Access-Features:

Open World mit Läden, Museum, Parks und mehr

Arbeit, Karriere und Rechnungen

Persönlichkeits-Traits, Emotionen, Wünsche, Fähigkeiten und Bedürfnisse

Soziale Interaktionen, Beziehungen, Kinder bekommen (inkl. Genetik)

Mehrfachauswahl von Charakteren, um sie als Gruppe zu steuern

Alterung und Tod

autonome Charaktere

frei platzierbare, krümmbare und (auch nachträglich) anpassbare Wände

mehrere Stockwerke und unterschiedliche Höhenlevel

freie Farbwahl für alles

Tattoos

mehrere Lagen von Kleidung übereinander

Asymmetrie für Augenfarbe, Socken und mehr

Geplante Features im Early Access:

Hunde, Katzen und Pferde

Autos, Motorräder, Boote und Hausboote

Schwimmen, Gärtnern, Fischen

Story-Fortschritte für NPCs

Bearbeiten und Erstellen von Städten

Gruppenevents wie Partys und Hochzeiten

Familien-Stammbäume

verbesserte Baumodus-Tools und Swimmingpools

verbesserte Charaktereditor-Tools und Editor für Haustiere

Das Team hat bis zum vollen Release, der aktuell noch keinen Termin hat, also noch einiges vor sich. Prinzipiell liest sich die Feature-Liste aber erstmal vielversprechend. Es bleibt aber spannend zu sehen, wie Paralives von der Community aufgenommen wird.

Auch der heiß erwartete Sims-Konkurrent inZOI trumpfte vor dem Early Access-Start mit einer beeindruckenden Feature-Liste auf, muss aber weiterhin bis zum Release mit umfangreichen Updates noch deutlich an technischen Problemen und wichtigen Inhalte schrauben.

Was denkt ihr: Freut ihr euch mit Paralives auf eine neue Lebenssimulation?