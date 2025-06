Dolby Atmos und externer Subwoofer waren selten günstiger: Hier bekommt ihr bombastischen Sound mit fast 50% Rabatt!

Philips bietet euch mit dieser Soundbar mit kabellosem Subwoofer Surround-Sound zum Schnäppchen-Preis.

Dreidimensionaler Klang mit echten, im Raum platzierten Geräuschen, wuchtigem Bass und das Ganze bitte möglichst preiswert und natürlich mit Dolby Atmos. Was klingt wie die Wunschvorstellung eines Kindes, ist auf MediaMarkt jetzt gerade erhältlich. Denn die Philips TAB 6309/10 ist gerade mit fast 50% Rabatt zu haben und damit so günstig, dass es schon fast frech ist.

Dolby Atmos und externer Bass sorgen für Surround-Sound vom feinsten

Heutzutage sollte jede vernünftige Soundbar eine Dolby-Atmos-Unterstützung haben. Die Technologie sorgt dafür, dass Sound nicht nur zweidimensional auf euch einwirken kann, sondern sich der Sound richtig im Raum verteilt und aus der Richtung kommt, in der auch im Film kommen würde. Ein Beispiel: Wenn in einer Szene ein Flugzeug über den Köpfen der Charaktere vorbeifliegt, dann hört ihr dieses Flugzeug auch tatsächlich von oben. Echter Surround-Sound eben.

Dank des schmalen Designs passt die Soundbar von Philips unter so gut wie jeden TV.

Und damit das Ganze nicht schwach auf der Brust klingt, gibt es den kabellosen Subwoofer, der euch mit seinem wummernden Bass aus den Socken hauen wird. Zwar braucht er etwas mehr Platz als eine Soundbar mit integrierten Bassmembranen, aber dafür kann sich jedes Gerät auf seine Aufgabe konzentrieren und muss kein Multitasking betreiben.

Hinweis: Es ist zwar von einem kabellosen Subwoofer die Rede, das meint aber lediglich, dass die Verbindung mit der Soundbar drahtlos funktioniert. Einen Stromanschluss braucht er natürlich trotzdem.

Perfekt geeignet für Philips Ambilight TVs

Wenn ihr eine Soundbar für euren TV kauft ist es oft ratsam, eine desselben Herstellers zu kaufen, da diese Geräte kompatibel sind und euch so die Steuerung wesentlich leichter gemacht wird. Denn so könnt ihr mit der Fernbedienung sowohl euren Fernseher als auch eure Soundbar bedienen und so besser aufeinander abstimmen.

Die Philips Soundbar mit externem Subwoofer lässt sich besonders gut mit einem TV von Philips kombinieren.

Und wie der Zufall es so will gibt es gerade ein grandioses Angebot für einen Philips Ambilight TV auf Amazon. Das 43-Zoll Schmuckstück könnt ihr euch gerade zu einem neuen Tiefstpreis sichern. Zusammen mit der Soundbar könnt ihr euch so ein 4K-TV -Setup für unter 500€ einrichten!