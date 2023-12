Platin auf Xbox könnte kommen: Phil Spencer teast spannende Änderungen für Erfolge an

Womöglich können Xbox-Fans bald auch eine Platin-Trophäe als Erfolg freischalten.

Bisher gibt es auf der Xbox keinen Erfolg dafür, ein Spiel komplett durchgespielt und alle anderen Erfolge freigeschaltet zu haben. Das Achievement, die Errungenschaft oder Trophäe ist für PS4- und PS5-Spieler*innen aber natürlich eine der begehrtesten Freischaltungen überhaupt. Jetzt klingt es ganz danach, als könnte sie bald doch noch kommen.

Kommt endlich die Platin? Xbox-Errungenschaften sollen verbessert werden und Phil Spencer teast eigene Roadmap an

Darum geht's: Seit einigen Jahren lösen die Erfolge und Trophäen regelmäßig Jagd- und Sammelfieber bei Fans aus. Wer ein Spiel besonders mag, versucht manchmal, alles freizuschalten. Es gibt auch viele Leute, die als sogenannte Trophy Hunter ganz gezielt versuchen, so viele Errungenschaften wie möglich zu bekommen.

6:51 Diese 10 Platin-Trophäen kriegt ihr kinderleicht

In der Regel erhaltet ihr die Erfolge für bestimmte Aktivitäten und Leistungen innerhalb von Spielen. Habt ihr beispielsweise das Ende der Story erreicht, winkt in der Regel die begehrte Gold-Freischaltung. Auf der PlayStation oder am PC bei Steam sowie Epic gibt es auch noch eine Platin-Auszeichnung, wenn ihr alle anderen gesammelt habt.

Bei der Xbox fehlt Platin bislang: Hier gibt es kein Äquivalent dafür und keine Trophäe für das Freischalten aller anderen Erfolge eines Spiels. Das ist vielen Fans schon seit Langem ein Dorn im Auge, könnte sich aber demnächst irgendwann ändern. Zumindest klingt das, was Microsoft jetzt sagt, sehr vielversprechend.

Xbox-Chef Phil Spencer erklärt in einem ausführlichen Windows Central-Interview nämlich unter anderem, dass die Xbox-Erfolge einer der Bereiche seien, in denen noch einige Verbesserungen geplant seien. Es gebe sogar eine ganze Roadmap mit geplanten Neuerungen. Was diese Pläne genau umfassen, wird dabei aber leider nicht verraten.

Da der fehlende Platin-Erfolg aber eigentlich immer das erste ist, was Fans zu diesem Thema einfällt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass genau das oder so etwas ähnliches irgendwann tatsächlich kommen könnte.

Aber wer weiß, immerhin wollen die Leute bei Microsoft vor allem auf Innovationen setzen. Vielleicht kommt also auch eine viel größere, umfassendere Änderung an dem System und bringt etwas, das noch cooler ist. Wir würden uns aber erstmal auch mit einem Platin-Erfolg zufrieden geben.

Noch mehr Xbox-Neuigkeiten dürfte es bei den Game Awards geben. Die finden diese Woche statt, genauer gesagt in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember, also Donnerstag auf Freitag. Was genau da enthüllt werden soll, wissen wir nicht, aber in einer Microsoft-Email war von Ankündigungen die Rede, die wir angeblich nicht verpassen wollen. Wir begleiten das Event für euch natürlich mit auf GamePro.

Was wünscht ihr euch für Änderungen an den Xbox-Erfolgen? Ist euch Platin überhaupt so wichtig?