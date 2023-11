Xbox kündigt 'große Ankündigung, die ihr nicht verpassen wollt' für Game Awards an und das könnte sie sein

Xbox-Fans dürften dieses Jahr bei den Game Awards wieder voll auf ihre Kosten kommen.

Letztes Jahr glänzte Microsoft bei den Game Awards mit Abwesenheit. Es gab einfach gar keine Ankündigungen des Xbox-Herstellers. Das soll dieses Jahr aber wieder ganz anders werden. Uns erwarten offenbar gleich mehrere große Neuigkeiten und Ankündigungen, die "wir nicht verpassen wollen". Was das sein könnte, sehen wir uns jetzt hier gemeinsam an.

Große Xbox-Neuigkeiten: Microsoft bleibt den Game Awards dieses Jahr nicht wieder fern

Darum geht's: In der Nacht auf den 8. Dezember finden die Game Awards 2023 statt. Die Veranstaltung funktioniert in etwa wie die Oscar-Preisverleihung, allerdings gibt es bei der The Game Awards-Show auch jedes Jahr viele Enthüllungen, Neuigkeiten und Ankündigungen zu bestaunen.

Dieses Jahr mischt Microsofts Xbox-Sparte ebenfalls wieder mit, nachdem 2022 nichts aus dieser Richtung kam.

Dicker Xbox-Teaser: Microsoft macht in einer E-Mail überdeutlich, dass sich die gähnende Xbox-Leere bei den Game Awards 2022 dieses Jahr nicht noch einmal wiederholen wird. Im Gegenteil. Der Konzern will mit gleich mehreren großen Neuigkeiten punkten. Genauer gesagt: Mit "wichtigen Ankündigungen und weiteren Xbox-Neuigkeiten, die du nicht verpassen willst!"

Was könnte das sein? Bei dieser Formulierung drängt sich zuallererst natürlich ein ganz bestimmter Titel auf, der von Xbox-Spieler*innen bereits sehnlichst erwartet wird: Baldur's Gate 3. Das Ausnahme-RPG gilt nicht nur als eines der allerbesten Spiele des Jahres, sondern wartet auch immer noch auf einen offiziellen Xbox-Releasetermin.

Für PC und PS5 gibt es das Mammut-Meisterwerk bereits und wir wissen auch schon, dass eine Xbox-Veröffentlichung von Baldur's Gate 3 ansteht – nachdem sie zunächst noch ein unsicherer Wackelkandidat war. Der Release soll noch dieses Jahr erfolgen und dass eine Ankündigung auf den Game Awards erfolgt, gilt als recht sicher.

Was könnte es sonst noch sein? Es gibt jede Menge Kandidaten in Form von Spielen, die Microsoft bereits angekündigt hat. Zu einer ganzen Reihe von Titeln haben wir bisher noch so gut wie gar keine Informationen, außer dass sie eben angekündigt wurden. Dementsprechend könnten wir uns gut vorstellen, dass es zu den folgenden Spielen Neuigkeiten bei den Game Awards gibt:

Oder etwas ganz Neues: Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, dass Microsoft komplett neue, bisher unangekündigte Xbox-Spiele enthüllt.

Wie und wann geht's los? Die Game Awards 2023 werden am Abend des 7. Dezembers stattfinden. Allerdings nach US-Zeit und wenn wir das umrechnen, geht das Spektakel hier bei uns erst am 8. Dezember um 1:30 Uhr nachts los. Selbstverständlich begleiten wir die Veranstaltung hier auf GamePro live.

