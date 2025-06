Spieler kauft seltenen PlayStation-TV für 10 Dollar, der eigentlich das Zwanzigfache wert ist

Habt ihr so einen PlayStation-Fernseher schonmal gesehen? (Bild: Downtown-Meringue-70 auf Reddit)

In der Geschichte der Videospiele ist schon so manches kurioses Stück Technik erschienen und wieder verschwunden. Ein Spieler aus den USA hat jetzt ein längst vergessenes PlayStation 3D Display für nur 10 Dollar in einem Secondhandladen gefunden.

Der gescheiterte PlayStation-TV

Was ist das für ein Gerät? Sony hat das PlayStation 3D Display 2011 angekündigt und noch im selben Jahr für 499 Euro auf den Markt gebracht. Der Fernseher sollte die damals noch recht neue 3D-Technik zugänglicher machen und war im Design der PS3 gehalten.

Der Fernseher hatte zwei 3D-Brillen im Gepäck und unterstütze die eigentlich ziemlich coole Simulview-Technik. Mit der konnten zwei Spieler*innen an derselben Konsole spielen, bekamen durch die Brillen aber ein unterschiedliches Bild angezeigt. Das sollte etwa Multiplayer-Spiele revolutionieren, weil man nicht mehr auf den anderen Bildschirm spicken kann.

Der Fernseher verkaufte sich allerdings ziemlich schlecht und war schon wenige Jahre später in Sales teilweise für ein Viertel des Originalpreises erhältlich.

Mittlerweile ist das Gerät daher ziemlich rar und im Preis auch wieder gestiegen. Zumindest, wenn die Verkäufer*innen wissen, womit sie es da zu tun haben. Ein Secondhandladen in den USA wusste das offenbar nicht und hat den TV daher für nur 10 US-Dollar angeboten.

Das berichtet zumindest der User Downtown-Meringue-70 in einem aktuellen Reddit-Post im PlayStation-Subreddit, den wir euch hier eingebunden haben:

Der Fernseher scheint einwandfrei zu funktionieren und sieht auch ziemlich cool aus. In den Kommentaren gibt es entsprechend viele anerkennende und auch ein paar neidische Stimmen.

Einige User erinnern sich, wie sie im Jahr 2011 unbedingt ein PlayStation 3D Display haben wollten, um ihre PS3-Spiele darauf zu erleben. Auch die Idee hinter Simulview finden viele bis heute gut.

Mindestens genauso viele User sehen den Fernseher aber zum allerersten Mal und haben vorher noch nie davon gehört. Ein Hingucker ist er aber auf jeden Fall.

Was haltet ihr davon? Kanntet ihr das PlayStation 3D Display schon?